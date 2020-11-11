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«Не выявлено непредвиденных нежелательных явлений»: эффективность российской вакцины «Спутник V» составила 92%
11 ноября 2020, 14:55 • 108 • В России
Промежуточные результаты исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» показали, что её эффективность составляет 92%. Об этом сообщили специалисты центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Оценка проводилась среди более чем 16 тыс. добровольцев, получивших препарат или плацебо. Аналогичный уровень эффективности вакцины был показан среди получивших препарат вне клинических испытаний — речь идёт о привитых ещё в сентябре добровольцах из числа персонала «красных зон» российских медучреждений. Комментируя промежуточные итоги исследований, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал «Спутник V» эффективным средством для остановки распространения COVID-19 и профилактики заболеваемости, а директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовую вакцинацию россиян можно начинать в течение ближайших недель.
Reuters © Tatyana Makeyeva
Эффективность применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ходе промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований в РФ составила 92%. Об этом 11 ноября сообщили специалисты центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В совместном пресс-релизе отмечается, что в ходе исследования была проведена оценка эффективности препарата среди более 16 тыс. добровольцев спустя три недели после получения ими первой дозы вакцины или плацебо. В статистический анализ было включено 20 подтверждённых случаев заболевания в обеих группах.
Также отмечается, что первыми препарат ещё в сентябре получили добровольцы среди персонала «красных зон» российских медучреждений.
«Наблюдение за 10 тыс. вакцинированных среди дополнительных волонтёров вне клинических испытаний из медиков и других групп повышенного риска заболевания COVID-19 также подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90%», — сообщается в пресс-релизе.
Полученные данные будут опубликованы в одном из ведущих мировых медицинских изданий после независимой оценки исследования ведущими международными экспертами в области эпидемиологии. Наблюдение за участниками исследования продолжится в течение шести месяцев, после чего будет обнародован полный отчёт о клинических испытаниях.
«На 11 ноября в ходе исследования не было выявлено непредвиденных нежелательных явлений. У части вакцинированных наблюдались кратковременные нежелательные явления, такие как боль в месте введения вакцины, гриппоподобный синдром включающий повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головная боль», — сообщили в центре имени Гамалеи.
По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, использование вакцины и промежуточные результаты клинических исследований показывают, что это эффективное средство для остановки распространения COVID-19 и профилактики заболеваемости: «Именно такой путь наиболее успешный для победы над пандемией».
«Благодаря масштабированию производства и подключению новых производственных площадок вакцина «Спутник V» станет доступна для широких слоёв населения. Это позволит переломить текущую тенденцию и добиться снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией сначала в России, а затем и во всём мире», — подчеркнул Гинцбург.
Его заместитель по научной работе Денис Логунов добавил, что специалисты центра имени Гамалеи продолжают обрабатывать и анализировать данные и «с оптимизмом смотрят в будущее»: «Рассчитываем, что результаты нашей работы позволят приблизить завершение пандемии».
При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что вакцина «Спутник V» создана на основе безопасной и эффективной платформы аденовирусных векторов человека. По его словам, безопасность таких препаратов подтверждена в более чем 250 клинических исследованиях, проведённых во всём мире за последние 20 лет.
За минувшие сутки в России выявлено 19 851 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии диагноз COVID-19 был подтверждён у 1 836 960 человек (436 тыс. случаев остаются активными).
За всё время выздоровели 1 369 357 пациентов (74,54%), за прошедшие сутки — 18 616. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями умерло 31 593 человека (1,72%), за сутки зафиксировано 432 летальных исхода.
В столичном оперштабе сообщили, что в столице за прошедшие сутки госпитализировали 1366 пациентов с коронавирусом. На аппаратах ИВЛ в московских больницах находится 361 человек.
Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил о введении в городе новых ограничительных мер из-за ситуации с распространением коронавируса. С 13 ноября вступает в силу запрет на обслуживание посетителей в ночное время (с 23:00 до 06:00) в заведениях общественного питания — ресторанах, барах, кафе, ночных клубах. Кинотеатрам запрещено будет заполнять залы более чем на 25% от общей вместимости.
Студенты московских вузов и колледжей будет переведены на дистанционную форму обучения, их транспортные карты временно заблокируют.
В столице приостановят проведение культурных и ряда спортивных мероприятий с участием зрителей, под временный запрет также попадает работа детских лагерей и развлекательных центров. Ограничения будут действовать до 15 января 2021 года.
Руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк уточнил, что власти Москвы пока не рассматривают возможность полного закрытия ресторанов из-за эпидемии COVID-19.
«Система чекинов, которая была введена, направлена больше на информирование, чтобы люди могли узнавать, был ли у них контакт с носителем коронавируса, и своевременно предпринять определённые действия, в том числе провериться и оградить своих родных и близких от возможного заражения. С целью предотвращения локдауна была предложена мера... заведения, которые работают ночью, работать сейчас не будут», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Немерюк также уточнил, что рестораны и клубы в Москве не будут работать в новогоднюю ночь. Он пояснил, что представители бизнеса были заранее предупреждены о данных мерах.
В свою очередь, в Минкультуры России заявили, что федеральные музеи в столице с 13 ноября до 15 января приостановят проведение выставок и групповых экскурсий. Также музеи должны будут «обеспечить на постоянных экспозициях соблюдение социальной дистанции между посетителями на расстоянии не менее 1,5—2 метров друг от друга, а также организацию маршрутизации, исключающей встречные потоки».
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что в регионе также было принято решение не проводить массовые мероприятия в период новогодних праздников. Глава Подмосковья отметил, что на текущей неделе в регионе ежедневно госпитализируют около 900—1000 заболевших коронавирусом, при этом каждый день столько же человек выписывают. По его словам, в настоящее время пациентами с COVID-19 в области занято около 12 тыс. коек.
Тем временем, глава научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань сообщила, что коронавирус не размножается в комарах и гибнет в течение суток. Эксперт добавила, что вирусы и бактерии, переносимые этими насекомыми, не вызывают респираторных заболеваний и не передаются воздушно-капельным путём.
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