Не выстрелив ни разу, С400 сделал видимыми "невидимки" и "порвал" НАТО

Автор:

Александр Цыганов

В интернете появилось видео, которое многих шокировало. Причём касается оно не чего-нибудь "клубничненького" или не менее пользующегося популярностью публики насильственно-убийственного. Нет, показывается всего лишь тренировочный пуск зенитной управляемой ракеты 9М96. Правда, показывается впервые. И так, что публика, действительно, несколько… слово "офонарела" было бы чересчур просторечным, но, в общем, изумилась до примерно такой степени.

Ракета самым обычным образом была выброшена зарядом из пускового устройства. Но взлетев над ним, зажглась не с кормы, как следует ожидать, а с носа. После второго выхлопа пламени оттуда же, отчего невольно можно было ждать взрыва изделия и констатации неудачи испытаний, появилась, однако, струя огня оттуда, откуда и положено, и ракета унеслась вдаль по прямой. Ничуть не сделав попытки взорваться. Но - продолжая нести выхлоп спереди.

Суждения и реальность

Дело в том, что ракета 9М96, впервые продемонстрированная публике на полигоне Ашулук на военных учениях "Славянское братство – 2019" с сербами, предназначена быть противоракетой. Следовательно, манёвренность ей необходима самая совершенная. Считается, что такие зенитные управляемые ракеты (ЗУР) способны полностью разрешить задачи эффективного поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Причём во всём диапазоне их боевого применения. И сверхманёвренность здесь обеспечивается не только в месте встречи с целью, но и на старте.

Характеристики ракеты следующие: дальность действия – от 1 до 120 (в зависимости от модификации) км, высота действия – от 5 м (!) до 30 км, масса – до 420 кг. В целях наибольшей точности наведения на терминальной стадии оснащены современной активной радиолокационной головкой самонаведения высокого разрешения. Благодаря ей ракета способна захватывать такую цель, как типовой западный истребитель Typhoon на удалении около 55-60 км, а такие небольшие и обладающие малой эффективной отражательной способностью цели, как ракеты AGM-158 JASSM-ER, – за 25-27 км.

Но важнейшей характеристикой изделия является то, что оно способно быть интегрированным в арсеналы уже имеющихся на вооружении зенитно-ракетных комплексов. Например, С-300ПМ1, увеличивая к тому же его суммарный арсенал с 48 до 72 зенитных ракет на дивизион. Что, как не раз уже писал Царьград, принципиально: острейшей проблемой современных ЗРК после появления беспилотных летательных аппаратов является их, так сказать, "иссякаемость". То есть, пока отбиваешь кучу палок с моторчиком, кончается боекомплект, необходимый для отражения действительно серьёзных целей. Хотя и палка с моторчиком, если к ней привесить пару бомбочек, – тоже цель реальная. И никакого не остаётся выхода, кроме как самому увеличивать количество средств противодействия. То есть ракет и противоракет.

Анкара, 12 июля 2019 года. Первая партия российских зенитных ракетных комплексов С-400 доставлена в Турцию. Фото: xinhua / Globallookpress

Впрочем, С-300ПМ1, с которого ЗУР 9М96Е работала в Ашулуке, – только пример. Военные эксперты уже сейчас оценивают, что такие ракеты легко интегрируются и с ЗРК С-400 "Триумф" (оснащение которого сверхманёвренными 9М96 предусматривалось изначально), и с ЗРК С-350 "Витязь", и с корабельными ЗРК "Редут".

Носок сгорел на старте?

Как водится, зрители в Сети откликнулись гулом самых разных замечаний. От "Русские придумали очередное воплощение дьявола, запустив огненную ракету" до "Ракета летит задом вперёд, потом, не разворачиваясь, прямо. Что, чёрт возьми, происходит???"

А, нет! Нашлось место и для толики юмора: "Это просто носок прилип, которым до этого протирали от мазута ракету, вот он и загорелся"...

В общем, опять "русские придумали что-то новое".

На самом деле, ключевым в этих кадрах является другое обстоятельство – то, что ракета за доли секунды развернулась на 90 градусов, настолько быстро, что кажется, будто она из стартового облака дыма вынырнула уже нацеленная на нужное направление. Потому и рванулась вперёд к горизонту без всяких дальнейших манёвров.

Просто на стадии пуска эта одноступенчатая твёрдотопливная ракета, выполненная по аэродинамической схеме "утка" с раскрываемым после старта свободно вращающимся хвостовым крыльевым блоком выбрасывается из контейнера (на четыре "места") на высоту более 30 м и уже в ходе такого "броска" разворачивается в сторону цели. Это происходит с помощью газодинамической системы, действие которой и видно на показанных кадрах. Как утверждается, эта система буквально за 25 тысячных секунды увеличивает аэродинамическую перегрузку ракеты на 20 единиц.

Обеспечивают такой манёвр двигатели поперечного управления (ДПУ), которые и создают поперечный момент силы, что позволяет ракете совершать такие мгновенные повороты. Их работу мы, скорее всего, и видели на данных кадрах.

ЗРК С-400 "Триумф". Фото: MOD Russia / Globallookpress

Но эти же устройства позволяют ЗУР 9М96 делать мгновенные броски и непосредственно возле цели. Совершая манёвры с перегрузками 60-70g, ракета естественным образом может перехватывать любые современные аэродинамические и баллистические объекты, которые способны маневрировать с перегрузками до 30-35g. Самолёт же, внутри которого сидит жидкое на 70% существо под названием человек, для такой сверхманёвренной ракеты является чем-то вроде утки.

Эрдоган нас предал?

И вот на этом фоне можно объективно расценить возмущённый вздох, что пронёсся по Сети после известия, будто президент Турции Эрдоган "публично предоставил американцам доступ к новейшим российским С-400".

Ну, на деле турки американцев, конечно, не допустили так прямо осматривать проданные им наши комплексы. Но, как утверждается, в ходе развёртывания на полигоне под Синопом и тестирования С-400 США смогли "открыто сканировать частоты российских радаров из соседней Грузии, над нейтральными водами Чёрного моря и пр.".

Интересно, что дровишек в этот огонь первыми подбросили китайцы.

Эрдоган решил предать Россию, продемонстрировав НАТО диапазоны частот при активации российских ПВО. Не исключено, что дальше Анкара и вовсе решит похвастаться своими комплексами, показав их устройство альянсу и США,

– цитируется в Сети подзуживающее высказывание китайского издания East Day.

На деле же турки действительно провели на полигоне в провинции Синоп испытания своей новой игрушки, закупленной в России. Упрёки в их адрес строятся на том, что они заранее оповестили всех об этом. Потому американцы могли снять их характеристики – прежде всего частотные. А частотные характеристики – самое важное, так как если их каким-нибудь образом забить, ЗРК станет слепым. А потому, дескать, "даже российские военные при подлёте разведывательной авиации НАТО отключали комплексы С-400, не позволяя тем самым получать сведения об их работе". А "Анкара решила пойти по другому пути".

Как всегда, раздалось множество криков про "Путин слил", про "нож в спину", про "за какие же жалкие пару миллиардов долларов Россия отдала свои секреты врагу" и так далее. А на самом деле?

Китайцы в своих СМИ сообщили, что Эрдоган решил предать Россию, продемонстрировав НАТО диапазоны частот при активации российских ПВО. Фото: Bernd von Jutrczenka/ Globallookpress

А на самом деле, скажет любой причастный к теме военный, в Турцию – как и в другие страны – были поставлены экспортные варианты изделия С-400 "Триумф". То есть сильно сниженные по функционалу, по характеристикам, без некоторых важных особенностей, имеющихся у оригинального изделия, и, конечно же, работающие на совершенно других частотах. Дураков ни в Министерстве обороны, ни в Рособоронэкспорте не водится – во всяком случае, не до такой степени, – чтобы делиться даже с союзниками принципиальными оружейными секретами. А уж с членом НАТО – и подавно…

И вот теперь мы видим, что и этого элементарного принципа мало. Что пока на экспорт поставляется ЗРК, по характеристикам недоступный американцам даже в экспортном варианте, на своих полигонах уже работают ракеты, им вообще недоступные…

А лучше всего всю эту ситуацию осветили… совсем уже сбитые с панталыку США. Там строго осудили публично заявленные и затем проведённые Турцией испытания русской системы ПВО, а устами Госдепартамента заявили, что "такие действия Анкары противоречат союзническим обязательствам страны, входящей в НАТО". Ну и сенат сработал адекватно, традиционно предложив немедленно ввести против Анкары санкции.

А что, эффективное оружие получается из этих С-400! Не только всю уязвимость хвалёных американских F-35 продемонстрировали – уже, ещё ни одного не сбив, – но и внесли, как минимум, разлад в НАТО… Там ведь уже голоса раздаются с требованием даже изгнать Турцию из альянса.