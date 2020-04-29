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Не выпускают никого: В Казахстане заварили вход в подъезд из-за одного больного COVID-19
29 апреля 2020, 02:10 • 56 • В мире
В Казахстане один из подъездов многоквартирного дома закрыли на замок: приварили дополнительные крепления и не выпускают никого. Такие жёсткие меры потребовались властям из-за одного больного COVID-19.
В пресс-службе акима города Павлодара в Казахстане сообщили, что подъезд многоэтажного дома № 100 на улице Чокина был закрыт на карантин.
"К зданию приехали полицейские и медики в противочумных костюмах с ограждениями, которые выставили у подъезда. Из дома никого не выпускают", – пишет Sputnik.
Это уже второй случай в данном доме. Ранее у одного из жильцов выявили COVID-19, вход в подъезд заблокировали полностью. Вмешался аким. По его настоянию щеколду на двери убрали, но ограждение осталось. Полицейские дежурили круглосуточно. Утром 23 апреля срок 14-дневного карантина подошёл к концу.
27 апреля жители узнали, что им вновь придётся сидеть дома без возможности пополнить запасы продуктов. Сколько продлится второй карантин, пока не известно. Люди уже начали сдавать тесты на COVID-19.
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