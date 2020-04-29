Не выпускают никого: В Казахстане заварили вход в подъезд из-за одного больного COVID-19

В пресс-службе акима города Павлодара в Казахстане сообщили, что подъезд многоэтажного дома № 100 на улице Чокина был закрыт на карантин.

"К зданию приехали полицейские и медики в противочумных костюмах с ограждениями, которые выставили у подъезда. Из дома никого не выпускают", – пишет Sputnik.

Это уже второй случай в данном доме. Ранее у одного из жильцов выявили COVID-19, вход в подъезд заблокировали полностью. Вмешался аким. По его настоянию щеколду на двери убрали, но ограждение осталось. Полицейские дежурили круглосуточно. Утром 23 апреля срок 14-дневного карантина подошёл к концу.

27 апреля жители узнали, что им вновь придётся сидеть дома без возможности пополнить запасы продуктов. Сколько продлится второй карантин, пока не известно. Люди уже начали сдавать тесты на COVID-19.