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Не выходя из комы, Геннадий Кернес выступил против выдвижения в мэры Харькова Михаила Добкина

30 сентября 2020, 16:15  •  44 • Украина
Находясь в бессознательном состоянии в берлинской клинике «Шарите», подхвативший ковид Кернес «передал через родственников» комментарий киевскому изданию «Страна» касательно выдвижения Добкина, – «Я не воспринимаю это как дружеский жест». «Это не помощь, – говорится в комментарии то ли самого Кернеса, который, судя по сводкам, пока не приходил в сознание, то ли кого-то из его окружения, – а попытка использовать чужой политический капитал». «В последнее время мы не огорчаем друг друга дружбой».
Чувствуется, что неожиданное выдвижение Добкина чрезвычайно напрягло многих влиятельных людей как в Харькове, так и в Киеве. Тут же в дело пошли социологические «напёрстки» – мол, Добкин нипочём не станет харьковским городским головой, ибо кто же его поддержит?! Между тем, бывшему губернатору Слобожанщины грех жаловаться на народную поддержку – она у него уж полтора десятилетия как выше некуда. Соразмерной поддержкой у жителей второй украинской столицы пользуется только Кернес, хотя для большинства харьковчан Допа и Гепа (так они называют Добкина и Кернеса) – как две половинки единого целого. Тревога, что Допа победит в Харькове, была настолько серьёзной, что те, кто организовал публикацию «Страны», наплевали даже на очевидную нестыковку – ведь известно, что Кернес находится в коме, а значит, не смог бы прокомментировать выдвижение своего многолетнего партнёра!
Чего они так боятся? – спросите вы. Того, что Добкину на этот раз удастся то, что не удавалось дважды, в 2004-м и 2014-м годах. Именно Добкин выступал застрельщиком двух съездов региональных элит (Северодонецкого и Харьковского), на которых решался вопрос об отделении от Украины. И оба раза лишь титаническими усилиями Кернеса (почитавшегося «более благоразумным», нежели его партнёр) восточные регионы оставались в орбите Киева. Но теперь Кернес едва ли быстро оправится, а местные выборы – уже на носу. Наверняка Харьковчане поддержат Добкина, а Добкин, в свою очередь, с удовольствием отплатит Киеву за шесть лет своей политической изоляции, а заодно и за два холостых выстрела 2004 и 2014 годов. Кстати, сам Добкин подтвердил, что выдвигается именно как партнёр Кернеса, и если Геннадий Адольфович оправится до местных выборов и решит баллотироваться сам, то Добкин немедленно снимет свою кандидатуру. Между тем, в Киеве выдвижение Добкина вызвало настоящую истерику. Окружение Зеленского только тем и занято, что ищет возможность снять с выборов опасного кандидата.

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