Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Вот и кто они после этого?": В Англии гомосексуалисты заломили цены з...
Аахенское соглашение Германии и Франции
Из-за санкций в Роскосмосе ощутили дефицит электроники
Экс-депутат Рады прокомментировал увеличение Украиной транзита газа из России в ...
Главная / Политика

Не выходил на связь с 26 января: Полиция Украины объявила в розыск капитана российского "Норда"

05 февраля 2019, 00:09  •  29 • Политика
Пропавшего на Украине капитана российского судна "Норд" объявили в розыск. Украинская полиция ищет его, как пропавшего без вести.
На Украине полиция объявила в розыск капитана арестованного российского судна «Норд» Владимира Горбенко. Мужчина разыскивается, как пропавший без вести, говорится на сайте МВД Украины.
Сообщается, что Владимир Горбенко пропал в городе Мелитополь Запорожской области ещё 26 января. Эту же информацию подтверждает адвокат капитана российского судна Максим Могильницкий. По его словам, Владимир Горбенко перестал выходить на связь 26 января. В связи с этим на Украине возбудили дело об убийстве.
Напомним, что Горбенко является единственным членом экипажа украинского рыболовецкого судна "Норд", который остался на Украине после задержания шхуны украинскими пограничниками. Корабль был незаконно захвачен украинскими силовиками в марте 2018 года, однако всех членов экипажа, за исключением капитана удалось вернуть на Родину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


29
Источник
Похожие новости
04 февраля 2019, 20:54
"Украина признает Хуана Гуайдо": Киев поспешил с европейской "солидарностью" по Венесуэле
04 февраля 2019, 20:54
Каждый сам за себя: Страны ЕС будут индивидуально решать вопрос о признании Гуайдо - Могерини
04 февраля 2019, 11:09
Месяц на подготовку "регуляторной гильотины": Медведев поставил жесткие сроки по созданию "дорожной карты"
Загрузка...
04 февраля 2019, 17:39
"Как тебе такое, Илон Маск?": Украинские СМИ доставили электрокар Tesla на Марс
04 февраля 2019, 01:24
НАТО предлагает России "неравные уравнения": Пушков ответил на предложение разместить российские ракеты за Уралом
04 февраля 2019, 04:39
Во Франции на мэра подали в суд за излишнюю политкорректность - СМИ
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
04 февраля 2019, 23:54
Вахтёрский вопрос: Росгвардия предложила ужесточить наказание за незаконную охранную ...
04 февраля 2019, 23:54
«Зенит» сыграл вничью с «Дюделанжем» в товарищеском матче
04 февраля 2019, 23:54
«Глупость чиновников»: украинские спортсмены не примут участия в зимней Универсиаде в...
04 февраля 2019, 23:54
«Уловки, чтобы остаться»: в Пентагоне не исключают захвата районов Сирии террористами...
04 февраля 2019, 23:54
«Блеф, угрозы и попытки давления»: готовы ли США к военной интервенции в Венесуэлу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 03:54
Московская гастроль «политической проститутки» из Севастополя (Руслан Осташко)
02 февраля 2019, 03:54
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
31 января 2019, 03:09
"Хан" при живом президенте": Как главы республик "командовали" людьми Путина до большой "чистки"
29 января 2019, 08:54
"‏Путин вынужден скрывать семью": Украинские медиа обнаружили у президента России маленькую дочь
29 января 2019, 02:24
"Накормите Рому пармезаном": Украинский журналист Цимбалюк "умирает с голоду" в России
30 января 2019, 10:54
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
01 февраля 2019, 18:09
Сближение закончилось "мокрыми штанами для натовского экипажа": политолог объяснил "ягнячье молчание" НАТО после маневра Су-27
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.