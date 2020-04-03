Не выдержали испытания ценой: Эр-Рияд готов снизить нефтедобычу. Но есть условие

О решении, принятом Эр-Риядом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal. Никаких других подробностей по данному вопросу пока не приводится.

Ранее Bloomberg писал о том, что Саудовская Аравия, сделав "огромную ставку" в начале "ценовой войны" и резкого падения спроса на сырьё, столкнулась с критической ситуацией, а последствия решения Эр-Рияда резко увеличить добычу нефти на фоне пандемии коронавируса, "убивающей" спрос на сырьё, оказались очень неприятными.

Три недели назад, в ответ на решение России выйти из соглашения о сокращении добычи ОПЕК+, после чего мировые цены на сырьё упали сразу до 30 долларов за баррель и продолжали опускаться ещё ниже, Саудовская Аравия пообещала увеличить свою добычу нефти до рекордного уровня в 12 млн баррелей в сутки в апреле.

Кроме того, Эр-Рияд заявил, что будет поставлять ежедневно на рынок дополнительно 300 тысяч баррелей из запасов. Причём нефть предлагалась покупателям по сильно сниженным ценам.

31 марта закончилось действие сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия уже 1 апреля вывела добычу нефти на максимальную для Saudi Aramco мощность в 12 млн баррелей в сутки.

Однако найти покупателя для своего сырья компания не смогла и теперь вынуждена заполнять танкеры сырьём, а затем выпускать их из портов без пункта назначения. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на саудовского чиновника.