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Не выдержали испытания ценой: Эр-Рияд готов снизить нефтедобычу. Но есть условие

03 апреля 2020, 10:35  •  150 • В мире
Власти Саудовской Аравии сообщили о готовности снизить добычу нефти до 9 миллионов баррелей в сутки, если к сокращению присоединятся и другие страны.
О решении, принятом Эр-Риядом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal. Никаких других подробностей по данному вопросу пока не приводится.
Ранее Bloomberg писал о том, что Саудовская Аравия, сделав "огромную ставку" в начале "ценовой войны" и резкого падения спроса на сырьё, столкнулась с критической ситуацией, а последствия решения Эр-Рияда резко увеличить добычу нефти на фоне пандемии коронавируса, "убивающей" спрос на сырьё, оказались очень неприятными.
Три недели назад, в ответ на решение России выйти из соглашения о сокращении добычи ОПЕК+, после чего мировые цены на сырьё упали сразу до 30 долларов за баррель и продолжали опускаться ещё ниже, Саудовская Аравия пообещала увеличить свою добычу нефти до рекордного уровня в 12 млн баррелей в сутки в апреле.
Кроме того, Эр-Рияд заявил, что будет поставлять ежедневно на рынок дополнительно 300 тысяч баррелей из запасов. Причём нефть предлагалась покупателям по сильно сниженным ценам.
31 марта закончилось действие сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия уже 1 апреля вывела добычу нефти на максимальную для Saudi Aramco мощность в 12 млн баррелей в сутки.
Однако найти покупателя для своего сырья компания не смогла и теперь вынуждена заполнять танкеры сырьём, а затем выпускать их из портов без пункта назначения. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на саудовского чиновника.

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