«Не выдержала и превысила полномочия»: учительница из Комсомольска-на-Амуре — о видео с избиением второклассника

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении учительницы школы №37 Комсомольска-на-Амуре Татьяны Лесковой, которую подозревают в избиении ученика второго класса. Ранее в интернете появилось видео, на котором педагог бьёт мальчика и кричит на него. RT удалось поговорить с женщиной. Она не отрицает своей вины, но отмечает, что у неё «не было возможности» сдержаться: ребёнок, по её утверждению, вёл себя агрессивно и представлял угрозу для других детей.

Педагог школы №37 в Комсомольске-на-Амуре, которую обвиняют в избиении второклассника, рассказала о причинах конфликта с учеником. 49-летняя учительница начальных классов Татьяна Лескова в комментарии RT назвала поведение ребёнка агрессивным. По её словам, оно представляло угрозу для жизни и здоровья детей, находившихся в классе.

Видеоролик с избиением ученика школы №37, возмутивший СМИ и пользователей соцсетей, был опубликован 14 ноября. На записи, которая длится 1,5 минуты, видно, как учительница тащит мальчика по коридору школы и бьёт его руками, а потом толкает на пол, продолжая наносить удары. «Ты кто такой? Кто тебе позволяет так себя вести? Ты почему мешаешь другим?» — кричит на ребёнка женщина.

В беседе с RT Лескова отметила, что на видео не заснята ситуация, которая до этого возникла в кабинете.

«Возникла угроза жизни и здоровью детей, которые там находились. Когда ребёнок во время урока начинает кидаться стульями, пинаться, бить детей, это вопиющая ситуация», — заявила педагог.

Она опровергла информацию ряда СМИ о том, что её отстранили от преподавательской деятельности. Женщина утверждает, что находится на больничном по рекомендации травматолога.

«Там всё было очень серьёзно, очень глобально», — заявила учительница.

Татьяна Лескова — педагог первой категории, она окончила Педагогический институт Комсомольска-на-Амуре и имеет преподавательский стаж 24 года. В классе, в котором учится пострадавший мальчик, она уроки не ведёт. 14 ноября женщина проводила замену.

Персонал и ученики школы №37, по всей видимости, подтверждают, что пострадавший второклассник плохо себя вёл. Учащиеся с ним в одном классе ребята рассказали местным СМИ, что на уроках мальчик якобы часто ведёт себя неадекватно и мешает учебному процессу. Информацию о трудностях в общении с этим ребёнком подтвердила RT и вахтёрша школы №37.

По словам Лесковой, родители мальчика не хотели поднимать шум и выкладывать видео — это сделали другие учащиеся. Учительница рассказала, что с утра под дверью кабинета её уже поджидали шесть человек с телефонами. «Новое поколение, они теперь все блогеры, хотят какого-то шоу», — говорит женщина.

Мама второклассника, по её словам, выражала готовность обсуждать проблему. Но поговорить им пока не удалось, признала Лескова.

Она не отрицает, что несёт ответственность за инцидент.

«Я превысила полномочия, я от этого не отказываюсь. Но тогда уже, видимо, просто эмоционально не было возможности эту ситуацию удержать. В классе сидели ещё 20 абсолютно зажатых, испуганных детей, которые боялись ученика», — объясняет педагог.

Видеороликом, опубликованным в СМИ и соцсетях, заинтересовались в Следственном комитете и прокуратуре Хабаровского края. Как сообщили RT в краевой прокуратуре, требование о проведении проверки было направлено региональному министру образования и науки Алле Кузнецовой.

Проверка идёт по двум направлениям: первую проведёт Министерство образования, которое даст оценку деятельности сотрудников школы и установит причины возникновения конфликта.

«Помимо этого по поручению прокуратуры прокурор города Комсомольск-на-Амуре уже проводит проверку соблюдения законодательства органами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних», — добавили в ведомстве.

После того как история с избиением получила широкую огласку, проверку начал и Следственный комитет. СУ СК по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Следователи уже допросили Татьяну Лескову и продолжают выяснять обстоятельства инцидента, произошедшего в школе №37. В Комсомольск-на-Амуре также вылетели психологи из Хабаровска, которые будут работать в образовательном учреждении, пока там проводится проверка.

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что во всех школах Хабаровского края пойдут педагогические советы, посвящённые работе с детьми. Омбудсмен считает важной профилактику таких случаев, чтобы они не повторялись.