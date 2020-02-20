Не выдержал и заговорил по-русски: Замглавы МИД Украины прочитал в ООН стихи Небензе

Свое лирическое отступление и уход от темы невыполнения Украиной Минских договорённостей Кислица сопроводил стихами.

"Хотят ли русские войны? Спросите вы у тех солдат, что под берёзами лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли русские войны", - процитировал строки Евтушенко дипломат.

По его словам, ответом станет парад Победы 9 мая в Москве. Кислица порассуждал, пронесут ли по Красной площади портрет Сталина. Последнего он заодно обвинил в геноциде украинского народа и других бедах, а затем снова обратился к Небензе с вопросами про войну.

Москва неоднократно отмечала, что никому не угрожает и ни с кем не воюет. Однако Киев продолжает настойчиво рассказывать о якобы противостоянии России в Донбассе.

Ранее Небензя в очередной раз призвал украинские власти не увиливать от выполнения Минских договорённостей, чтобы внутриукраинский конфликт мог скорее закончиться.

Накануне власти ЛНР сообщили, что украинские войска попытались устроить диверсию, но бойцы ВСУ подорвались на минах. В это время Киев в очередной раз обвинил в обострении ситуации ополченцев.