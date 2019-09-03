Не выдавать России: Нидерланды проинструктировали Украину по похищенному "подозреваемому" по делу МН17

Нидерланды потребовали от Украины не выдавать России похищенного СБУ из ДНР "подозреваемого" по делу о крушении Boeing МН17 в Донбассе ополченца Владимира Цемаха. Об этом сообщает украинское издание "theБабель" со ссылкой на письмо главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке к украинской Генпрокуратуре.

По данным СМИ, в письме говорится, что доступность Цемаха для допроса является " вопросом исключительной важности". В этой связи, пишет генпрокурор Нидерландов, передача России похищенного украинскими спецслужбами ополченца может привести "к осложнениям.

По сути, голландский генпрокурор дает указание коллегам из Украины не отдавать России Цемаха. Письмо было направлено на фоне переговоров Киева и Москвы об обмене заключенными.

Напомним, что Владимир Цемах является бывшим командира ПВО Донецкой Народной Республики. В июне украинские спецслужбы накачали его наркотиками и тайно вывезли из ДНР на территорию Украины. В Киеве Цемаха обвинили в терроризме и назвали подозреваемым по делу о крушении Boeing МН17, который был сбит над Донбассом в 2014 году. Вот только Цемах получил должность командира ПВО ДНР через несколько месяцев после катастрофы авиалайнера, а следовательно не имеет к ней никакого отношения.