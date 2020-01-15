«Не всё получилось»: Главные провалы правительства

В полном составе правительство России уходит в отставку. Такое радикальное решение озвучил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Стоит отметить, что заявление было сделано сразу после того, как российский лидер произнёс историческую речь Федеральному собранию.

«Стало очевидно, — говорит экономист и ведущий телеканала "Царьград" Юрий Пронько, — что нынешнее правительство не сможет справиться с поставленными Владимиром Владимировичем задачами. Это закономерный финал деятельности правительства».

Отметим, что российский президент и в этом вопросе проявил себя с лучшей стороны. Правительству, по сути, были подарены новогодние праздники, поскольку Путин не стал анонсировать это решение на Большой пресс-конференции.

Народ этой новости, как не раз отмечали эксперты Царьграда, ждал давно. Попробуем разобраться, почему.

Барабанная дробь!

Концепция социально-экономического развития была разработана Минэкономразвития и утверждена правительством в 2008 году. В документе говорится, что экономика России к 2020 году должна выйти «на траекторию долгосрочного устойчивого роста со средним темпом около 6,5% в год». Однако фактические темпы далеки от заветных показателей. Среднегодовой рост ВВП в период с 2014 по 2018 год составил — барабанная дробь! — 0,5%. Те, кто немного изучал экономику, знают, что это зона статпогрешности.

Инфографика: Телеканал «Царьград»

Также в концепции была поставлена цель увеличить реальные располагаемые доходы населения в 2020 году в диапазоне от 64 до 72%. Тогда казалось, что достичь успеха можно. С 2007 по 2013 год доходы людей действительно росли, а вот в 2014-м началось стремительное снижение. И вместо роста в 64-72% мы увидели, наоборот, падение примерно на 5%. Причём самое страшное, по словам экспертов, — то, что чиновники правительства не понимают, почему зарплаты растут (нам говорят, что растут), а доходы падают. Удивляются и принимают решения по повышению пенсионного возраста, росту НДС и т. д.

Инфографика: Телеканал «Царьград»

За чертой бедности

Ещё одна цель концепции на 2020 год — снижение уровня абсолютной бедности до диапазона в 6-7%, а также увеличение среднего класса более чем до половины населения. И здесь, как оказалось, тотальный промах. По итогам второго квартала 2019 года (это последние актуальные данные) Росстат зафиксировал рост количества бедных до 12,7% от общего населения страны.

В России за чертой бедности живут 18 миллионов 600 тысяч человек. И важно отметить, что это официальные данные Росстата, который подчиняется Минэкономразвития. Вопреки общему заблуждению, бедные в России — это далеко не всегда бездельники и алкаши, а часто люди достойных профессий, которые получают за свой труд недостойную зарплату.

Что касается среднего класса, то проправительственная Высшая школа экономики, которую эксперты уже называют «высшей школой коррупции», отнесла к нему 38% граждан. С этой цифрой не согласилась независимая группа аналитиков телеканала «Царьград», опрошенная при подготовке материала. По их оценкам, критериям среднего класса соответствует лишь 10 миллионов 300 тысяч человек или 7% от населения России. Прослойка среднего класса с каждым годом становится всё тоньше, и всё чаще его представители мигрируют не вверх к высокому достатку, а вниз по социально-финансовой лестнице.

Инфографика: Телеканал «Царьград»

При ближайшем изучении становится понятно, что в Концепции долгосрочного социально-экономического развития России, утверждённой в 2008 году, нет живого места. Какой показатель ни возьми (увеличение инвестиций в человеческий капитал, рост производительности труда, обеспечение жильём), везде провал.

Но если постараться, можно найти один пункт, который правительству всё же удалось выполнить. Точнее, почти удалось. Это уровень смертности населения от насильственных причин. Согласно данным Росстата, в 2007 году от внешних причин умерло 259 тысяч 400 человек. В документе говорится, что к 2020 году показатель должен снизиться вдвое — до 129 тысяч 700 человек. В 2018 году фактически удалось приблизиться к этому значению — количество таких смертей составило 144 тысячи 600 человек, что в 1,8 раза меньше.

Инфографика: Телеканал «Царьград»

Мы решили проверить данные и обратились к независимым источникам. Как оказалось, не зря. Выяснилось, что часть насильственных смертей сейчас маскируется за показателем «повреждения с неопределёнными намерениями», который в последние годы растёт. То есть подкручивают статистику. 2020 год только наступил, но уже сейчас можно говорить, что правительство реализацию Концепции, которую само же утвердило в 2008 году, провалило. Эти 12 лет можно вычеркнуть. Уже с уверенностью можно сказать, что завтра, которое нам было обещано, в следующем году с боем курантов не наступило. Но после сегодняшней исторической речи Владимира Путина и рекордных мер по поддержке семьи, отстаиванию суверенитета России, «ежовых рукавиц» для чиновников становится ясно, что светлое будущее у нас есть. Во всяком случае, надежда на него появилась у всего русского народа. Особенно если учесть, что всё сказанное российским лидером до этого было озвучено в рамках стратегии «Русской мечты — 2050» (Подробнее читайте наш материал).

Смотрите в 18:00 подробный разбор в программе «Пронько. Экономика».