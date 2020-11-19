Не всё могут короли: Японской принцессе помешали выйти замуж за простого парня

Наследница японского престола, старшая дочь Фумихито, принца Акисино и Кико, принцессы Акисино, настаивает, что её избранник Кэи Комуро, с которым она познакомилась во время учёбы в университете, самый лучший и единственный в мире. Просто сейчас "обстоятельства сложились неудачно", поэтому свадьбу принцессы Мако и Кэи решено отложить.

Примечательно, что это происходит не в первый раз: ранее свадьба планировалась и в 2017, и в 2018 году, но всякий раз по разным причинам срывалась. В частности, принцесса объясняла, что мать Кэи Комуро задолжала бывшему жениху Мако несколько тысяч йен и нужно сначала расплатиться с долгами. Затем назывались ещё какие-то причины.

В феврале 2020 года принцесса уже была намерена публично объявить о бракосочетании. Но тут началась пандемия COVID-19, и свадьбу снова отодвинули.

Осенью все ждали от Мако окончательного решения, но дата церемонии так и осталась неизвестной. Сама принцесса призналась, что по-прежнему намерена связать свою жизнь с простолюдином, но сейчас что-то конкретное о будущем сказать не может. Жених принцессы на данный момент находится в Нью-Йорке, а 28-летняя Мако скучает в одиночестве в Токио.