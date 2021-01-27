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«Не встречались раньше в России»: в Госдуме рассказали о самых тиражируемых фейках с призывами к протестам

27 января 2021, 19:30  •  129 • В России
Комитет Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи проанализировал соцсети и нашёл более 50 широко растиражированных примеров фальсификации фактов, связанных с несанкционированными митингами. Председатель комитета, депутат Александр Хинштейн рассказал RT о главных трендах в сфере интернет-агитации протестующих.
 
© РИА Новости / Reuters
 

— Александр Евсеевич, что собой представляет сегодня технология протестной агитации? Отличаются ли современные фейки с призывом выходить на улицы от тех, что распространялись год, два, пять лет назад? 

— Сейчас появились новые фейки, которые не встречались раньше в России. Это истории с фальшивыми сотрудниками правоохранительных органов. Они срывают с себя в знак протеста якобы в действительности заслуженные погоны и жетоны. 

Такие технологии применялись в других странах постсоветского пространства, но в России ещё не было. Мы зафиксировали 13 таких примеров. Все 13 человек никакого отношения к службе (в правоохранительных органах. — RT) не имеют, и только один из них раньше проходил службу по призыву.

  • Александр Хинштейн
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Госдумы РФ

Очень активно также распространялись фейки о том, что силовики вооружены и им дана команда применять огнестрельное оружие на поражение.

При этом раскручивалась тема с сакральными жертвами, то есть выкладывали фотографии людей, которые якобы были убиты в ходе подавления беспорядков.

— Какая технология применялась для распространения фейков — классический перепост или массовые однотипные публикации с разных аккаунтов?

— Оба варианта. Были случаи, когда схожие тексты появлялись в разных аккаунтах, были случаи, когда шёл массовый перепост.

— Какая интернет-площадка оказалась в итоге лидером по интенсивности распространения связанных с протестами фейков?

— Максимальная концентрация фейков выявлена на платформе TikTok, целевая аудитория которой — дети и подростки. Это очень нехорошая тенденция. Здесь пытались использовать присущую молодёжи максималистскую психологию. Молодёжь ведь всегда революционна по своей сути. 

  • Центр Москвы во время протестной акции 23 января 2021 г.
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

У агитации на TikTok была какая-то своя специфика? 

— Был фейк с видео, на котором сотрудник ОМОНа оказывает первую помощь протестующему, над ним наклонился. Эти кадры распространялись с пояснением, что омоновцы избивают человека.

— Ожидаете ли вы в ближайшее время появления новых фейков и новых волн агитации?

— Нет сомнения, что она будет. Активность, очевидно, будет возрастать накануне и в день проведения несанкционированных акций.

Также на russian.rt.com НОМ прогнозирует массированную атаку с фейками перед выборами в Госдуму

— У вас есть представление, каким способом следует бороться с этим явлением?

— Это комплексная проблема — не запретительных мер и не только совершенствования закона.

Сегодня мы обеспокоены, что молодое поколение не обучают основам цифровой безопасности.

Фактчекинг для молодого человека крайне сложен, то есть удостовериться в подлинности информации достаточно тяжело.

Любую новость подросток воспринимает эмоционально, как что-то его затрагивающее. 

— Это общемировая проблема? Лекарства от этого вируса еще никто не придумал? 

Есть позитивный опыт Китая, где детей погружают в цифровую среду с дошкольного возраста. Они посещают уроки цифровой безопасности.

Мы планируем обсудить данную проблему с профильными ведомствами, чтобы подумать о внедрении уроков цифровой безопасности и в наших школах.

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