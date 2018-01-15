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Не встал на путь исправления: как в Свердловской области долгие годы ловили насильника и убийцу

15 января 2018, 21:54  •  143 • В России
В Свердловской области следователи задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии убийств и изнасилований. Первый эпизод датируется 1992 годом. С тех пор злоумышленник успел провести в тюрьме 15 лет за аналогичные преступления. По версии следствия, выйдя на свободу, мужчина продолжил убивать и насиловать, однако правоохранители долгое время не могли связать между собой эти случаи, в том числе из-за большого временного интервала между ними. Как удалось вычислить преступника — в материале RT.
 
Подозреваемый в серийных изнасилованиях, убийствах и грабежах © СК России по Свердловской области
 

В Свердловской области полицейские задержали 47-летнего местного жителя, которого подозревают в серии убийств и изнасилований. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, преступления совершались в период с 1992 по 2014 год по всему Екатеринбургу. Сколько всего жертв на его счету, правоохранители не уточняют.

Мужчина уже провёл в тюрьме 15 лет за убийство, несколько изнасилований и грабежей. В 2009 году он вышел на свободу. На работу мужчина не устроился, и жить ему, по словам полицейских, было негде. Примечательно, что в ходе первого расследования его причастность к одному из совершённых ещё в начале 90-х годов изнасилований так и не удалось установить. В 1992 году жертвой маньяка, среди прочих, стала 15-летняя девушка. 

Взялся за старое

По версии следствия, маньяк, вновь оказавшись на свободе, продолжил нападать на людей. С декабря 2009 года по сентябрь 2014 года он действовал на территории Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга. Преступник караулил жертв рядом с транспортными развязками и мостами, грабил их и насиловал, угрожая убийством.

«В одном случае имел место факт убийства, — рассказывают в областном СК. — Вечером 26 декабря 2009 года местная жительница возвращалась пешком от места работы (магазина по улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге) по направлению к станции электропоезда для дальнейшего проезда к месту постоянного жительства в посёлок Гагарка Белоярского района, но безвестно пропала. Тело убитой женщины с признаками насильственной смерти впоследствии было найдено на территории Октябрьского района Екатеринбурга. В последнем установленном преступном эпизоде подозреваемый ночью 14 сентября 2014 года в кустах у дома по улице Плавильщиков в Екатеринбурге попытался изнасиловать местную жительницу, но потерпевшей удалось отбиться от нападения злоумышленника».

Однако вычислить и поймать преступника долго не удавалось — на это понадобилось около восьми лет. В СК отмечают, что поиски затянулись, поскольку следствие долгое время не связывало эти преступления между собой: маньяк совершал их в разных районах города и ни одного свидетеля так и не было найдено.

Правоохранителей сбивал со следа прежде всего большой временной разрыв между преступлениями: ведь тот, кого они искали, 15 лет провёл в тюрьме.

«По всей территории России были собраны сведения о схожих преступлениях, которые также оставались нераскрытыми. Каждый из уличённых серийных преступников в обязательном порядке проверялся на причастность к расследуемым злодеяниям», — сообщают в СК.

В 2014 следователи даже проверили выдвинутую версию, что преступника уже нет в живых. Они изучили образцы генетического материала 60 скончавшихся мужчин, которые подпадали под ряд признаков и примет разыскиваемого маньяка.

Долго не удавалось установить и личность злоумышленника. «Лица, ранее судимые за изнасилования, проверялись, — говорят в СК. — Были допрошены 17 тысяч свидетелей, молекулярно-генетические исследования провели в отношении более 7 тысяч мужчин. Был составлен фоторобот, который размещался на сайте СК РФ по Свердловской области и на сайте главка полиции. Под проверку подпали более 4,5 тыс. ранее осуждённых за изнасилования. В ходе расследования проведён целый комплекс иных экспертиз (судебно-медицинских, дактилоскопических, биологических и т.д.). Проверялись лица, пользовавшиеся мобильной связью в местах совершения преступлений. В итоге удалось найти совпадение по ДНК-профилю одного из проверяемых мужчин с образцами, изъятыми по нескольким уголовным делам».

Намеревался покинуть страну

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После этого оперативники смогли установить фактическое местонахождение убийцы и насильника. «Подозреваемый был задержан 11 января 2018 года в городе Полевской под Екатеринбургом», — уточнил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.

Примечательно, что задержать рецидивиста удалось в последний момент — он, по словам следователей, собирался бежать из страны.

В настоящий момент подозреваемый находится в СИЗО, а СК собирается предъявить ему обвинения сразу по шести статьям УК РФ: ст. 131 («Изнасилование» и «Покушение на изнасилование»), ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»), ст. 105 («Убийство»), ст. 161 («Грабёж»), ст. 162 (Разбой»), а также ст. 117 УК РСФСР («Изнасилование несовершеннолетней»).

В отношении подозреваемого будет проведена судебная психиатрическая экспертиза для определения его вменяемости и наличия психических отклонений.

«При этом в обязательном порядке будет проверяться информация и о возможной причастности данного лица к иным преступлениям», — добавляют в областном СК.

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