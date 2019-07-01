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Не вскочил, а проявил уважение: Путин поразил участников Европейских игр в Минске своей реакцией на украинский гимн

01 июля 2019, 07:09  •  242 • Политика
Президент России Владимир Путин поразил Украину своей реакцией на прозвучавший на Европейских играх в Минске украинский гимн. Глава государства проявил уважение к украинскому атлету, встав во время церемонии награждения. На Украине же СМИ утверждают, что российский лидер якобы "вскочил и встал по стойке смирно".
Вежливость президента России Владимира Путина спровоцировала неадекватную реакцию на Украине.
30 июня Путин посетил Минск, где состоялась церемония закрытия Европейских игр. В частности, он наблюдал за финальным боем, в котором российский боксер Муслим Гаджимагомедов одолел белоруса Владислава Смягликова (категория до 91 кг).
Глава государства также присутствовал на церемонии награждения боксеров в категории до 75 кг, в которой триумф праздновал украинец Александр Хижняк. Когда начал звучать гимн Украины, российский лидер встал, проявив вежливость и уважение к спортсмену и национальному гимну другого государства.
Реакция украинской стороны превзошла все ожидания. Ряд СМИ заявил, что гимну якобы подпевали и российские атлеты.
"Путин вскочил со своего места и стал по стойке смирно. А все присутствующие, в том числе и спортсмены РФ, подпевали”, - заявили украинцы.
"То, что воспитанные люди при звуках чужого гимна встают, а не скачут, как стадо бабуинов - селюкам невдомек", - отреагировала журналистка Юлия Витязева.
В Сети же пользователи напомнили, что украинские политики поют гимн при любом удобном и неудобном случае.
Перемога дня!
Цитирую: «Когда зазвучал гимн Украины, Путин вскочил со своего места и стал по стойке смирно. А все присутствующие, в том числе и спортсмены РФ, подпевали»
То, что воспитанные люди при звуках чужого гимнА встают, а не скачут, как стадо бабуинов - селюкам невдомек pic.twitter.com/9wCSp2dhRO
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 30 июня 2019 г.
"Привыкли уж они, что их нынешние хозяева воротят носы от их государственных символов. А тут проявляют уважение к их гимну! Ух ты!", - ответил один из комментаторов.
"Конечно подпевали! Их шоневмерлу наверно уже полмира выучило, в любой непонятной ситуации её горланят!" - иронично добавил другой.
Ранее президент России Владимир Путин напомнил новому главе Украины Владимиру Зеленскому, что тот должен понять, что находится не в комедии, а в трагедии.
Как сообщало издание Ura.ru, во время визита в Минск Владимир Путин пообщался с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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