Не вскочил, а проявил уважение: Путин поразил участников Европейских игр в Минске своей реакцией на украинский гимн

Вежливость президента России Владимира Путина спровоцировала неадекватную реакцию на Украине.

30 июня Путин посетил Минск, где состоялась церемония закрытия Европейских игр. В частности, он наблюдал за финальным боем, в котором российский боксер Муслим Гаджимагомедов одолел белоруса Владислава Смягликова (категория до 91 кг).

Глава государства также присутствовал на церемонии награждения боксеров в категории до 75 кг, в которой триумф праздновал украинец Александр Хижняк. Когда начал звучать гимн Украины, российский лидер встал, проявив вежливость и уважение к спортсмену и национальному гимну другого государства.

Реакция украинской стороны превзошла все ожидания. Ряд СМИ заявил, что гимну якобы подпевали и российские атлеты.

"Путин вскочил со своего места и стал по стойке смирно. А все присутствующие, в том числе и спортсмены РФ, подпевали”, - заявили украинцы.

"То, что воспитанные люди при звуках чужого гимна встают, а не скачут, как стадо бабуинов - селюкам невдомек", - отреагировала журналистка Юлия Витязева.

В Сети же пользователи напомнили, что украинские политики поют гимн при любом удобном и неудобном случае.

Перемога дня!

Цитирую: «Когда зазвучал гимн Украины, Путин вскочил со своего места и стал по стойке смирно. А все присутствующие, в том числе и спортсмены РФ, подпевали»

То, что воспитанные люди при звуках чужого гимнА встают, а не скачут, как стадо бабуинов - селюкам невдомек pic.twitter.com/9wCSp2dhRO — Юлия Витязева (@Vityzeva) 30 июня 2019 г.

"Привыкли уж они, что их нынешние хозяева воротят носы от их государственных символов. А тут проявляют уважение к их гимну! Ух ты!", - ответил один из комментаторов.

"Конечно подпевали! Их шоневмерлу наверно уже полмира выучило, в любой непонятной ситуации её горланят!" - иронично добавил другой.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил новому главе Украины Владимиру Зеленскому, что тот должен понять, что находится не в комедии, а в трагедии.

Как сообщало издание Ura.ru, во время визита в Минск Владимир Путин пообщался с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.