Не все молдаване в России смогут принять участие в выборах

ЦИК Молдовы увеличивает количество избирательных участков в ЕС, уменьшая в России

После того как президент Молдавии Майя Санду потребовала увеличить количество избирательных участков за рубежом для проведения досрочных парламентских выборов, назначенных на 11 июля, Центральная избирательная комиссия приняла решение увеличить их количество со 139 до 146.

Больше всего избирательных участков будет открыто в Италии – 31, в России – 17, в Румынии – 12 и на Украине – 11. На территории Приднестровья планируется открыть 44 избирательных участка.

Однако Майя Санду и её соратники вновь недовольны, по мнению президента, «решение ЦИК является формальным и недостаточным».

«ЦИК не является политическим форумом, и решения этого учреждения должны быть техническими, нейтральными и профессиональными, чтобы обеспечить осуществление права голоса каждому гражданину. Политические силы, влияющие на некоторых членов ЦИК, всеми средствами противостоят демократии и опасаются воли граждан из-за страха потерять власть и неприкосновенность перед правосудием. Поэтому некоторые члены ЦИК должны будут понести ответственность перед законом. В условиях демократии важно, чтобы каждый гражданин выражал свой голос, и государство не имеет права ставить узкие политические интересы выше демократических ценностей»,

– вновь пригрозила Санду членам Избирательной комиссии уголовным преследованием.

А некоторые молдавские политики выступили с призывом не только не открывать избирательные участки на территории ПМР, но и вообще запретить гражданам Молдовы, проживающим в Приднестровье, принимать участие в молдавских выборах. И ничего, что при этом будут нарушены какие-то права и свободы, уверен экс-глава Конституционного суда Александр Тэнасе.

«Избирательное право не является абсолютным правом. Право на жизнь является абсолютным, его нельзя нарушать, но политические права могут быть нарушены. У нас есть оккупированные территории, у нас есть враждебные нам люди, не так ли? Мы и так даём им наш рынок для продажи своей продукции, и мы должны позволить им голосовать? Такого не бывает!»

– заявил Александр Тэнасе.

С ним согласен председатель Демократической партии Павел Филипп, который уверен, что Кишинёв не сможет обеспечить безопасность голосования и правопорядок на избирательных участках, открытых в Приднестровье, поэтому лучше их вообще не открывать.

Зато для увеличения количества избирательных участков в Евросоюзе было решено «сэкономить» на России, закрыв на её территории шесть участков, объяснив тем, что на них в прошлый раз проголосовало «слишком мало» граждан Молдовы. Однако в ЦИК лукавят: во время президентских выборов прошлого года на избирательный участок, например, в Сургуте пришло 254 человека, тогда как в Денвере (США) – 217, а в Оттаве (Канада) – 251. Вряд ли в Кишинёве всерьёз верят в то, что молдаване из Сургута поедут голосовать в Москву, а это значит, что ЦИК просто лишил часть своих граждан права голоса. Впрочем, по мнению Тэнасе, это право не является абсолютным, можно и нарушить.