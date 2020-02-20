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Не все герои? Украина уменьшила "Небесную сотню" почти на четверть

20 февраля 2020, 23:39  •  95 • В мире
В день шестой годовщины Майдана Украина уменьшила "Небесную сотню" почти на четверть. В обращении и. о. главы Госбюро расследований Украины Ирины Венедиктовой упоминаются 78 погибших демонстрантов вместо 105.
Заявление появилось на сайте ведомства 20 февраля. Помимо убитых активистов, Венедиктова вспомнила и про 13 погибших силовиков. Пострадавшими, по данным ГБР, считаются 2,5 тысячи человек.
Согласно данным украинского Минздрава, "Небесная сотня" включала в себя 105 гражданских лиц.
При этом ранее экс-депутат Рады Елена Лукаш отмечала, что списки вызывают сомнения. Согласно её данным, многие погибшие из "Небесной сотни" умерли от болезней сердца или вообще не на Майдане. Кроме того, почему-то не учитывались десятки убитых правоохранителей.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала Киев раскрыть правду о событиях на Майдане в 2014 году, отметив, что "Небесная сотня" является ложью.

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