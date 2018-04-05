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Не время воевать. Время объединяться!

05 апреля 2018, 16:54  •  172 • В мире
RT публикует статью председателя Оргкомитета по подготовке международного шествия «Бессмертного полка» Николая Земцова.
 
Участники акции «Бессмертный полк» в Москве Reuters © Maxim Shemetov
 

Председатель Оргкомитета по подготовке международного шествия «Бессмертного полка» Николай Земцов обратился ко всем потомкам солдат Второй мировой войны с призывом оставить все политические и социальные разногласия, споры и претензии друг к другу и объединиться для подготовки шествия «Бессмертного полка» мира:

«Близится 73-я годовщина Победы. Мы помним умирающий от голода Ленинград, сожжённую Хатынь, ужас Бабьего Яра, мы помним Бухенвальд, Аушвиц и Дахау, мы склоняем голову в память о погибших в Пёрл-Харборе и Лондоне, мы благодарны «Нормандии — Неман» и итальянской Resistenza, мы скорбим о разрушенном Дрездене и сожжённых Хиросиме и Нагасаки, мы не забудем миллионы погибших и замученных советских граждан, солдат-союзников и партизан Сопротивления.

Война кончилась в 1945-м. Но именно сейчас — как никогда — мир оказался очень хрупок.

Сейчас не время воевать. Время объединяться. Объединяться всему русскому миру и всем людям, которым дорог мир. Не нам ли, наследникам Великой Победы, детям и внукам солдат Второй мировой, снова встать вместе ради единственного, что на самом деле важно, — чтобы наши дети не стали солдатами третьей мировой войны.

Важность этого ясно понимают в Организации Объединённых Наций. Именно поэтому «Бессмертный полк» заговорил с высокой международной трибуны, став единственной народной площадкой, которая объединяет людей разных стран, континентов, вероисповеданий, национальностей и политических взглядов.

Да, мы живём в непростое, противоречивое время. Именно сейчас я призываю вас в первую очередь ощутить себя просто людьми, потомками солдат, вставших на защиту Родины и Мира. «Бессмертный полк» — это беспрецедентное явление в нашей жизни. Инициатива, которая родилась в сердце народа. Насущная необходимость людей помнить и быть вместе, помнить и ощущать себя народом — разным и единым одновременно. В этом справедливая сила «Бессмертного полка», в этом мощь «Бессмертного полка» мира.

Если вы помните, если вы верите, если вы надеетесь — приходите на акцию «Бессмертный полк» в своей стране, чтобы показать всему миру, что мы не подведём своих предков и достойны их подвига».

В этом году работает международный координационный центр, Оргкомитет по подготовке международного шествия «Бессмертного полка», который поможет в формировании единого информационного пространства и окажет содействие координаторам по проведению шествий в разных странах мира. Специальный сайт iregiment.com заработает в ближайшее время, на нём будет доступна информация о странах, городах и маршрутах шествия «Бессмертного полка» в мире.

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