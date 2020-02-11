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Не время для правительства Медведева: версии причин отставки

11 февраля 2020, 14:54  •  73 • Аналитика

Несмотря на то, что с того момента, когда премьер-министр Дмитрий Медведев и возглавляемое им правительство были отправлены в отставку, миновал уже почти месяц, споры о причинах этого события продолжаются. Также выдвигаются все новые версии относительно «истинных» причин того, что этой команде и ее лидеру оказалось не по пути с объявленным в стране новым курсом. Относительно того, что теперь точно не время для медведевского кабмина. Что ж, попытаюсь внести в эту животрепещущую тему собственную лепту.


Официальные мотивы озвучены были неоднократно, в том числе и самим Медведевым, который, в частности, признал, что «засиделся» на своем посту, который ему довелось занимать в течение почти восьми лет. По его словам, «такого прецедента в новейшей истории России не было».



Кроме того, экс-премьер считает, что «старый» кабмин стал бы тормозом для осуществляемого сейчас Владимиром Путиным «обновления политической системы» и связанных с таковым глобальных процессов «изменения баланса властей». Что ж, в качестве рабочей версии годится, но ведь дело не только в этом.

Многие эксперты указывают еще на целый ряд моментов, в связи с которыми дальнейшее пребывание у власти той команды, которая более или менее стабильно руководила всеми важнейшими отраслями жизни страны в последние годы, стало совершенно неприемлемым. Как минимум, доля истины есть в абсолютном большинстве таких мнений. Медведевские (и лично Медведев) и вправду умудрились собрать на себя слишком большое количество негатива со стороны общества. Так уж сложилось, и причины тут имеются как субъективные, так и вполне объективные. В связи с этим высказываемые некоторыми западными СМИ теории относительно того, что Путин отстранил Медведева от власти как «опасного конкурента», который «слишком много знал о политической кухне Кремля», выглядят, мягко говоря, конспирологией чистейшей воды.

Дело, скорее всего, в другом. Президент меняет тех, от кого в самое ближайшее время будет зависеть судьба страны, поскольку на данном этапе ему нужны управленцы совершенно иного типа и склада, чем те, кто занимал министерские и прочие высокие кресла до сих пор.

Простейшая аналогия: капитан и экипаж, прекрасно справляющиеся с управлением прогулочной яхтой, лениво скользящей по спящему теплому морю под легеньким и ласковым бризом, вряд ли годятся для того, чтобы вести в бой военный корабль, да еще посреди бури и шторма. К огромному сожалению, если говорить о России вчера и сегодня, а в особенности о том, что, очень похоже, ожидает страну буквально завтра, то аналогии напрашиваются именно такие.

Времена относительного покоя и благополучия, по сути дела, закончились для нас в 2014 году. Более того, казавшиеся тогда кое-кому временными экономические проблемы и трудности вовсе не уменьшаются. Санкционное давление, отчетливое стремление определенных кругов на Западе к политической изоляции России, принимающая все более реалистичные черты опасность столкновения… Россия сейчас не яхта и не круизный лайнер, а готовящийся к бою и походу крейсер. Отсюда и соответствующие кадровые решения.

Нам еще предстоит увидеть, во что конкретно выльются предложенные президентом новации, которые, по идее, должны коснуться всех и каждого из нас. Вполне возможно, и даже скорее всего, изменения в структуре власти и ее персоналиях будут продолжаться и далее. При огромном масштабе задуманного Путин уже не может тащить на себе все до мелочей в одиночку или опираясь на очень узкий круг соратников. Сейчас, по всей видимости, будет проходить предельно жесткий отбор тех, кто сумеет повести страну дальше.

Правительство Медведева в эти процессы не вписывалось совершенно. Не будем перебирать все то, в чем его постигла неудача: от национальных проектов до, скажем так, не слишком продуманных новаций в пенсионной сфере. Может, они и хотели, как лучше. Вот только поражение не признает оправданий, равно как и победа не требует объяснений. Теперь это уже прошлое. Посмотрим, какое будущее принесут нам те, кто пришел и еще придет им на смену.
Александр Харалужный

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