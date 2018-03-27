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Не вникал в детали: Глава Крыма снял с поста вице-премьера правительства республики

27 марта 2018, 15:09  •  182 • Политика
Курировавший энергетику вице-премьер Крыма подал в отставку.
В Крыму был отправлен в отставку вице-премьер Владимир Серов, занимавшийся вопросами транспорта, энергетики, а также курировавший сферу ЖКХ. Подробности увольнения высокопоставленного чиновника рассказал глава республики Сергей Аксенов.
Он сообщил, что к вице-премьеру крымского правительства накопились вопросы, касающиеся эффективности его работы. По словам Аксенова, чиновник так и не научился вникать в суть проблем, которыми занимался, до мельчайших деталей. В результате его работа не была организована на требуемом уровне.
"Работа, связанная с тем, что необходимо доходить до деталей в каждом конкретном вопросе на должном уровне, организована не была", - объяснил Аксенов отставку вице-премьера.
Напомним, что это не первое громкое увольнение высоких чиновников в Крыму. Глава республики зорко следит за исполнением всех своих указов и поручений, и если видит, что чиновник не справляется со своей работой, то на своем посту такой госслужащий не задерживается.

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