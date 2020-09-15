Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощу...
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С виз...
"Белорусам придётся рассчитаться": Аттракцион с проездом Тихановской п...
Главная / Политика

Не вмешиваться и помогать: ПАСЕ обратилась к Москве с громким призывом

15 сентября 2020, 15:05  •  228 • Политика
Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Европе везде мерещится рука Москвы
Сколько России не твердила, что не вмешивается в дела других стран, на Западе продолжают обвинять ее в обратном. По поводу отношения РФ к ситуации в Белоруссии у европейцев тоже возникло такое подозрение, и на заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы уже прозвучал громкий призыв.
Глава британской делегации в ПАСЕ заявил, что хотел бы "получить от российских коллег подтверждение – очень четкое – в том, что Россия не будет вмешиваться во внутренние выборы и дела суверенного государства". По мнению Роджера Гейла, "хорошо бы получить... такие заверения от российских коллег".
При этом, добавил он, в Европе должны "рассмотреть возможную помощь России Белоруссии". О чем конкретно идет речь, британец не указал, отмечает РИА "Новости".
ЕС же, со своей стороны, обязан "поддерживать невоенное давление", чтобы в Белоруссии была установлена настоящая демократия, и Республика "когда-нибудь стала членом Совета Европы". Пока же она в его состав не входит, только Верховный совет Белоруссии получил статус "специально приглашенного".
С самого начала протестов в Белоруссии в нашей стране осторожно говорили о них и об итогах выборов. Президент РФ Владимирр Путин всего лишь поздравил Александра Лукашенко с переизбранием. Других заявлений из Москвы не было.
В России не раз опровергали обвинения во влиянии на происходящие в разных странах события. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал их совершенно бездоказательными.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



228
Источник
Похожие новости
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
15 сентября 2020, 07:45
Иначе Россия поглотит всё: Полякам в случае ухода Лукашенко советуют поторопиться
15 сентября 2020, 09:35
"Нам даже отказывают в том, что мы люди?!": Лавров разнёс версию о "случайном" спасении Навального
15 сентября 2020, 02:15
Миллионы Каримовой потратят на народ? Швейцария поставила ультиматум Узбекистану
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обративш...
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
15 сентября 2020, 07:45
Иначе Россия поглотит всё: Полякам в случае ухода Лукашенко советуют поторопиться
15 сентября 2020, 05:55
Ядерные бомбардировщики США над Украиной: подготовка к апокалипсису
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2020, 12:50
"Отравление" Навального - лишь постановка? Небензя раскрыл, кто ведёт "грязную игру"
14 сентября 2020, 14:20
"Самое мерзкое, что может произойти": Раскрыта последняя фаза провокаций в Минске
11 сентября 2020, 20:20
Сценарий провален, как быть? Военные США растерялись перед боем "с Россией"
12 сентября 2020, 19:15
"Лукашенко сказали из России не трогать": Гордон назвал "будущего лидера" Белоруссии
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про обман Путина
11 сентября 2020, 01:05
В МВФ шокировали Украину
11 сентября 2020, 02:55
"Всё снесут и нас повыгоняют": Генерал-майор полиции о том, чем грозит миграционная инициатива МВД
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.