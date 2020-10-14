"Не влезай, убьет" или "Улыбаемся и машем"? Президент – опасная профессия

Кандидат в президенты США махал рукой толпе. В ответ прилетела пуля. Он пошатнулся, но продолжал улыбаться и махать. 14 октября 1912 года в Милуоки было совершено покушение на Теодора Рузвельта.

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Рузвельта спасло то, что он собирался говорить по бумажке. В нагрудном кармане пиджака лежал доклад на 50 страниц. Футляр для очков тоже помог. И все же пуля пробралась к телу экс-президента и кандидата на новый срок.

Месть призрака

Теодор Рузвельт проявил мужество. Рана кровоточила, но он выступил перед избирателями и только потом поехал в клинику. Пуля застряла в мягких тканях, ее решили не доставать. Нападавшего схватили сразу. Больше, чем полицейские, им заинтересовались врачи. Стрелок говорил, что действовал по приказу призрака Мак-Кинли – 25-го президента США, убитого в 1901 году. Мак-Кинли явился с того света, попросил за себя отомстить и показал фотокарточку Теодора Рузвельта, 26-го президента США. После такого признания преступника упекли в психушку. Он провел там 30 лет и пережил новое покушение на Рузвельта. Теперь на Франклина Рузвельта, 32-го президента США. В 1933-м в "Рузвельта № 2" стрелял один итальянский эмигрант. Он, кстати, тоже ссылался на убийство Мак-Кинли. При нем даже нашли газету 1901 года, которая писала о том происшествии. Но этого преступника лечить не стали – посадили на электрический стул.

© Фото : public domain 25-й президент США Уильям МакКинли

Стрельну и маме не скажу

В США покушения совершались на 14 из 44 президентов. Четверо погибли. Общее число предупрежденных нападений неизвестно. Против одного только Билла Клинтона было 30 "вылазок". Задержанные, как правило, оказывались психически больными. Говорит доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин:

"Немало людей с нестабильной психикой грезит подобными действиями. Либо они думают, что это будет во благо, либо у них какие-то сложности с пониманием своей роли в жизни. Кроме того, в США есть такой феномен, как право на владение оружием и его свободный оборот в стране. Бывает сочетание двух этих факторов".

© AP Photo Задержание Джона Хинкли-младшего после его попытки покушения на президента Рональда Рейнана

"Два фактора" едва не сошлись во время президентской гонки в США в 2016 году. На предвыборном митинге Дональда Трампа в Лас-Вегасе 20-летний британец попытался отнять у полицейского пистолет. По счастливой случайности парня не застрелили на месте. Потом его мать призывала к состраданию, говорила – "мой сын аутист". Между тем аутист прошел кое-какую стрелковую подготовку в одном из тиров и не отрицал, что хотел застрелить кандидата Трампа. Зачем, не сказал даже маме.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik