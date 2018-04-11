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Не влезай, убьет

11 апреля 2018, 18:09  •  97 • Карикатуры

Объявленные в понедельник президентом США Дональдом Трампом "48 часов на принятие решения по Сирии" истекут сегодня. Американский лидер уже призвал Россию приготовиться к удару американских военных по сирийской территории.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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