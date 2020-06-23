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Не влезай – сядешь. За снос памятников в США будут арестовывать

23 июня 2020, 19:00  •  45 • Аналитика
© РИА Новости
Новая американская национальная забава – снос памятников участникам войны Севера и Юга, Колумбу и даже отцам-основателям, дошла до Белого дома. Его хозяину – президенту США Дональду Трампу, такой поворот протестного движения, по понятным причинам, не понравился. На своей странице в Twitter он сообщил, что наделил федеральные власти полномочиями арестовывать и приговаривать вандалов, которые сносят памятники в американских городах, к лишению свободы на срок до 10 лет.
Оно и понятно, такая практика немыслима ни для самого Трампа, ни для его избирателя. На первый взгляд, реакция своевременная и жесткая – монументы сносят в разных городах страны и посвящены они разным людям, не только конфедератам, которые во времена Гражданской войны в США сражались, в том числе, за сохранение рабства. Однако, сколь громогласен твит главы исполнительной власти, столь и сомнительна его исполнимость. Федеральные власти могут арестовывать за вандализм, но приговаривать – нет, это прерогатива власти судебной. Гособвинитель может затребовать для нарушителя до 10 лет лишения свободы, но не более. Дальше решать судьбу вандала будут присяжные и судья. Даже если допустить, что власти теперь будут совсем по-другому реагировать на акты вандализма в отношении исторических монументов, это не гарантия устойчивости этих изваяний.
Местные власти в США освоили вполне легальную практику избавления от неугодных статуй. В каждом городе есть городской совет, и если этот совет постановит убрать с глаз тот или иной памятник, то мэр согласится. Так уже было, например, в Хьюстоне. До того как власти демонтировали изуродованный протестующими памятник Христофору Колумбу, в хранилище отправились монументы конфедератам.
Америка занялась переоценкой своей истории. И даже если Дональд Трамп сможет обуздать вандалов, ему, видимо, не остановить сам процесс.
Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik
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