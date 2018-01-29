Не визжите, храбрые американские парни. Не мешайте России сосредотачиваться

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В России усиленно модернизируются высотные перехватчики МиГ-31, заслуженно считающиеся лучшими самолётами своего класса в мире

Почти до трех скоростей звука (махов на профессиональном языке) разогнали новый МиГ-31БМ. Базовый русский фронтовой перехватчик - до скорости 3400 км/ч. Об этом рассказал портал newinform.com со ссылкой на обозревателя телеканала "Звезда" Алексея Самолётова – того самого, кстати, кто стал автором идеи знаменитых фильмов "Время первых" и "Салют-7". В свою очередь, ему об этом поведали на авиазаводе "Сокол", где и была произведена глубокая модернизация этого уникального истребителя, в результате которой машина стала "практически новой".

Модернизация с устранением

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Была сделана "полная переборка всех систем и агрегатов, трубопроводов, электрических магистралей, радиоэлектронного, навигационного и прицельного оборудования", рассказал Самолётов про модернизацию самолёта, добавив, что в итоге был устранён фактор, до того ограничивавший возможности и без того одного из лучших в мире высотного перехватчика. Как оказалось, этим фактором было прежнее остекление кабины, которое прежде на высоких скоростях начинало плавиться.

Дело в том, что ранее кабины пилота и штурмана "обшивались" термостойким оргстеклом толщиной 10 мм. Очевидно, оно оказалось недостаточно термостойким для новых скоростей - со временем на нём проявляется так называемый дефект "серебра". Он снижает прочностные и оптические свойства органического стекла. Не решал проблемы также и триплекс толщиной 36 мм с электропроводным антиобледенительным слоем, который служит материалом для козырька фонаря кабины.

Сведения о новом материале не обнародовались. Однако известно, что в холдинге "РТ-Химкомпозит", который входит в госкорпорацию "Ростех", ещё в 2014 году освоено серийное производство силикатных материалов для остекления кабины пилотов скоростного истребителя.

В результате сочетание переборки систем с их модернизацией и заменой остекления позволило достичь очень высокой для серийного самолёта скорости. Для серийного, надо подчеркнуть, ибо вообще-то опытный экземпляр этой машины достигал скорости 3463,92 км/ч, а его базовая модель МиГ-25, по некоторым сообщениям развивал и 3916,8 км/ч (хотя в ТТХ значится только 3000). Но для серийных моделей Миг-31 предельной скоростью указываются те же 3000 км/ч.

Лучший истребитель-перехватчик мира

МиГ-31 (в НАТО его прозвали Foxhound – лисья гончая) - первый отечественный самолёт четвертого поколения. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на любых высотах от нуля и до космоса в любое время суток и в любых метеорологических условиях.

Он отлично "видит" благодаря импульсно-доплеровской бортовой РЛС с фазированной пассивной антенной решеткой в составе системы управления вооружением (СУВ) "Заслон-М" - на 320 км, а также хорошо стреляет – управляемыми ракетами большой дальности Р-33С на 280 км. Такая дальность поражения недоступна ни одному другому истребителю в мире, а прославленный американской пропагандой перехватчик F/A-18 Super Hornet достреливает на целых 100 километров ближе.

Кроме того, в составе вооружения также ракеты средней дальности Р-40Т и малой дальности Р-60, Р-60М и Р-73. Наводятся сами.

При этом работать машина может и по космическим целям. А для совсем ближнего боя есть шестиствольная 23-мм пушка ГШ-23-6 с боекомплектом 260 снарядов.

Двигатели Д-30Ф-6 немного устарели, а тяга 15 500 кгс на каждом кажется уже низкой на фоне тяги в 19тс на Су-57. Но в своей модификации МиГ-31БМ эта машина остаётся на нынешний день самым лучшим истребителем-перехватчиком мира по своим возможностям в комплексе.

Считайте сами. Способность одновременно обнаруживать до 24 воздушных целей, из них 8 одновременно обстрелять на большой дальности. Сверхвооружённость – не только ракеты против воздушных, но и наземных, морских целей, и не только ракеты, но и корректируемыми авиабомбами КАБ-1500 (всего масса боевой нагрузки – до 9 т). Навигационный комплекс дублирующий, включает и приёмник спутниковой навигации. Срок службы не менее 15 лет.

Но смена уже готовится

В нынешнем году должны начаться опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП). Об этом в конце прошлого года заявил бывший главком Воздушно-космических сил России, ныне председатель комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Думаю, что в 2018 году начнется ОКР по разработке перспективного перехватчика",

- сказал он, правда, с долей осторожности, памятуя, видимо, о том, что не все его прогнозы дотоле сбывались. Но при этом Бондарев добавил, что даже возвращение в боевой состав ВКС 53 самолётов МиГ-31 из числа сверхштатных не снимает необходимости в новом перехватчике.

Нам без него никуда, впереди максимум 7-10 лет, но за это время мы должны не только разработать этот самолёт, но и изготовить его, начать серийные поставки в воинские части",

- обозначил он сроки.

А вот у американцев дела не очень

В это время американская пресса полна едва ли не панических восклицаний. Разумеется, основная задача – вышибить из конгресса и администрации ещё больше денег на работы по довооружению, но основания для пессимизма, признают эксперты, более чем имеются.

Так, на сегодня только половина американских бомбардировщиков пятого поколения F-35 готова к бою - а остальные имеют тысячи дефектов и вообще ненадёжны. Об этом пишет считающееся солидным агентство Bloomberg, причём ссылается при этом на доклад, подготовленный в министерстве обороны США.

Как рассказал глава отдела по войсковым испытаниям Роберт Белер, эти самолёты испытывают многочисленные проблемы с программным обеспечением, с дозаправкой в воздухе, с запуском ракет, даже с работой дисплея, вмонтированного в шлем пилота. "Царьград" писал об этих трудностях американцев, но за прошедшее время, судя по всё новым и новым воплям из-за океана, ничего не изменилось: исправны сегодня не более половины строевых F-35.

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И это, наверное, хорошо. Антироссийская истерия, доведённая Западом до такой тональности, что впору вспоминать последние мирные дни перед прошлыми войнами, всё же умеривается на деле трезвым осознанием, что воевать – нечем. Да, Запад всё больше отстаёт, да, ему выгоднее всего напасть сегодня, покамест Россия не довооружилась до совершенно неприкосновенного состояния. Но чем напасть? По сути, в распоряжении – только крылатые ракеты. Но после удара ими так или иначе всё равно придёт время боёв людей. И вот тут шансов на победу у западных военных, с их вооружением, очень мало. В смысле – при том уровне потерь, которые могут выдерживать западные армии без полной дезорганизации.

И это профессионалы войны на Западе прекрасно понимают. Вот и визжат.

А Россия… Россия сосредотачивается.

Покровский Александр