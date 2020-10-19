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«Не вижу необходимости для принятия более жёстких мер»: Собянин высказался против введения комендантского часа в Москве

19 октября 2020, 13:05  •  73 • В России
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал неприемлемыми крайние меры борьбы с распространением коронавируса. Он отметил необходимость «не трогать» основные сектора экономики, но при этом найти возможность прервать распространение инфекции. Собянин также отметил, что ситуацию с COVID-19 удаётся взять под контроль: в частности, уменьшилось число пассажиров в общественном транспорте. Тем временем руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти могут распространить систему идентификации посетителей по QR-кодам на салоны красоты, непродовольственные магазины и рестораны.
 
АГН «Москва» © Кирилл Зыков
 

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал неприемлемыми и невозможными крайние меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, такие как введение комендантского часа, запрет на передвижения по городу, на въезд и выезд и закрытие предприятий. Об этом он сообщил в своём блоге, отвечая на вопросы о ситуации с COVID-19 в столице. 

«Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса», — рассказал Собянин.

Градоначальник напомнил, что в Москве в качестве мер по борьбе с инфекцией была введена самоизоляция для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, часть школьников и студентов перешли на обучение в удалённом режиме, ряд жителей был переведён на дистанционную работу. Помимо этого, Собянин обратил внимание, что около 1,5 млн работающих людей уже перенесли коронавирусную инфекцию и на какое–то время приобрели естественный иммунитет.

«Итого мы получаем примерно 6,5 млн человек или 50% жителей Москвы, которые сегодня остаются дома либо могут ездить на работу без риска заболеть. Огромная прослойка людей защищена от заражения коронавирусом, и это должно существенно ограничивать распространение заболевания», — пояснил мэр.

По его словам, на минувшей неделе появились первые признаки того, что ситуацию с COVID-19 удаётся взять под контроль: в частности, существенно уменьшилось число пассажиров в общественном транспорте.

«Я не вижу необходимости для принятия более жёстких мер, хотя отдельные точечные решения исключать нельзя», — подчеркнул Собянин.

При этом он пообещал, что власти будут «жёстко и системно» контролировать соблюдение принятых мер.

Кроме того, градоначальник сообщил, что в ноябре Москва планирует получить первые «более-менее крупные» партии вакцины от коронавируса, после чего в декабре-январе начнётся массовая вакцинация населения.

Говоря о количестве выявляемых случаев COVID-19, Собянин отметил, что в столице параллельно с ПЦР-тестированием идёт работа по обнаружению вируса через систему ИФА-тестов (около 35 тыс. в сутки) и КТ-диагностику (от 1300 до 1500 в сутки), а количество экспресс-тестов «уже не поддаётся учёту». В Москве количество тестов на 100 тыс. жителей одно из самых высоких в России и среди городов мира (в 1,5—2 раза больше, чем в Лондоне или Берлине), указал мэр.

  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Тем временем руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти могут распространить систему идентификации посетителей по QR-кодам на салоны красоты, непродовольственные магазины и рестораны в случае, если она покажет свою эффективность в ночных заведениях. Об этом он рассказал в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому, которое опубликовано в Instagram. 

Немерюк уточнил, что столичные власти начали обсуждать данную возможность с представителями бизнеса, добавив, что такое решение может стать «некой альтернативой полному закрытию». Он также напомнил, что идентификация позволит людям быстро узнать об угрозе и начать лечение, если они заразятся коронавирусом в ходе посещения заведений, где применяется данная система.

Напомним, в Москве с 19 октября вступили в силу новые правила посещения ночных заведений, работающих с 00:00 до 06:00. Теперь вход на дискотеки, в ночные клубы и бары возможен только после сканирования на входе QR-кода или отправки смс на специальный короткий номер.

Как пояснил Сергей Собянин, в случае последующего выявления COVID-19 у кого-то из посетителей или работников заведения можно будет оперативно оповестить всех присутствовавших, что они находятся в зоне риска и должны пройти тест на коронавирус.

Также в воскресенье в Дептрансе сообщили, что проверки наличия у пассажиров масок и перчаток будут проводиться на всех станциях метро Москвы, в том числе в вагонах. Проверять ношение средств индивидуальной защиты будут не только в метро, но и в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД.

В России за последние сутки было выявлено 15 982 новых случая коронавирусной инфекции, из них 5376 — в Москве.

За это время вылечились 5328 человек, 179 пациентов скончались (из них 51 человек — в столице).

Общее число зарегистрированных в России случаев COVID-19 достигло 1 415 316, выздоровели и были выписаны 1 075 904 пациента, умерли 24 366 человек.

В Роспотребнадзоре сообщили, что за сутки проведено 449 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 октября остаются 311 167 человек.

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