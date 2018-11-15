«Не видно, чтобы были какие-то нарушения»: В Госдуме оценили действия пытавшегося потрогать коллегу за ухо депутата

История с депутатом Госдумы, пытавшегося засунуть палец в ухо одного из своих коллег, была прокомментирована в парламентском комитете по регламенту. Замглавы комитета Михаил Романов заявил, что не видит в этом эпизоде какого-либо нарушения этических или каких-либо иных норм. «...здесь не видно, чтобы какие-то нарушения были или какие-то вопросы», — оценил он выложенный в Сеть ролик.

Таким образом, никакого рассмотрения данного эпизода в думской комиссии по этике не предвидится. Напомним, что депутат над которым пытались подобным образом подшутить был ранее идентифицирован как Олег Быков.

Парламентарий, пытавшийся прикоснуться к его уху, в видео не попал, потому о том, кем он был, можно строить самые различные догадки. В ролике видна лишь его рука.

«Посмотрел ролик, ничего я там такого нарушающего регламент или какие-то этические нормы для себя не увидел <…> здесь не видно, чтобы какие-то нарушения были или какие-то вопросы, требующие рассмотрения комиссией по этике», — заявил в связи с этим Романов.

Слова заместителя главы комитета Госдумы по регламенту передает РИА Новости.