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«Не видно, чтобы были какие-то нарушения»: В Госдуме оценили действия пытавшегося потрогать коллегу за ухо депутата

15 ноября 2018, 23:39  •  56 • Политика
История с депутатом Госдумы, пытавшегося засунуть палец в ухо одного из своих коллег, была прокомментирована в парламентском комитете по регламенту. Замглавы комитета Михаил Романов заявил, что не видит в этом эпизоде какого-либо нарушения этических или каких-либо иных норм. «...здесь не видно, чтобы какие-то нарушения были или какие-то вопросы», — оценил он выложенный в Сеть ролик.
Таким образом, никакого рассмотрения данного эпизода в думской комиссии по этике не предвидится. Напомним, что депутат над которым пытались подобным образом подшутить был ранее идентифицирован как Олег Быков.
Парламентарий, пытавшийся прикоснуться к его уху, в видео не попал, потому о том, кем он был, можно строить самые различные догадки. В ролике видна лишь его рука.
«Посмотрел ролик, ничего я там такого нарушающего регламент или какие-то этические нормы для себя не увидел <…> здесь не видно, чтобы какие-то нарушения были или какие-то вопросы, требующие рассмотрения комиссией по этике», — заявил в связи с этим Романов.
Слова заместителя главы комитета Госдумы по регламенту передает РИА Новости.

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«Не видно, чтобы были какие-то нарушения»: В Госдуме оценили действия пытавшегося потрогать коллегу за ухо депутата
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