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Не видишь, занято!

20 марта 2018, 16:09  •  199 • Карикатуры

Минобороны Украины намерено восстановить военную часть у границы с Венгрией - в городе Берегово в Закарпатье. Венгерский МИД раскритиковал эти планы. По словам министра Петера Сийярто, его возмущает то, что Киев считает венгерскую общину угрозой.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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