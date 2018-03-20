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Не видишь, занято!
20 марта 2018, 16:09 • 199 • Карикатуры
Минобороны Украины намерено восстановить военную часть у границы с Венгрией - в городе Берегово в Закарпатье. Венгерский МИД раскритиковал эти планы. По словам министра Петера Сийярто, его возмущает то, что Киев считает венгерскую общину угрозой.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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