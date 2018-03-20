Не видишь, занято!

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Минобороны Украины намерено восстановить военную часть у границы с Венгрией - в городе Берегово в Закарпатье. Венгерский МИД раскритиковал эти планы. По словам министра Петера Сийярто, его возмущает то, что Киев считает венгерскую общину угрозой.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий