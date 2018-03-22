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Не верю!

22 марта 2018, 16:54  •  38 • Карикатуры

В Лондоне намерены убедить европейских партнеров выслать российских дипломатов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет, чтобы страны ЕС также обвинили Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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