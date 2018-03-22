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Не верю!
22 марта 2018, 16:54 • 38 • Карикатуры
В Лондоне намерены убедить европейских партнеров выслать российских дипломатов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет, чтобы страны ЕС также обвинили Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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