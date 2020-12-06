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Не верьте Турции! – бывший зам Авакова предостерегает Украину

06 декабря 2020, 09:55  •  130 • Украина

Украине опасно возлагать надежды на Турцию и планировать операцию по силовому захвату Донбасса в расчете на помощь Анкары.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший замминистра внутренних дел Украины Тигран Авакян.

Авакян подверг критике официальный Киев за ставку на поддержку Азербайджана и Турции в конфликте за Нагорный Карабах.

«Никогда ни один внешний игрок за нацию не решит ни одной проблематики. Из этой войны мы в Украине однозначно должны сделать очень серьезные выводы, для того, чтобы не быть ведомым участником в руках более опытных игроков.

Фактически отношения с Арменией испорчены на данном этапе. Надежды на то, что Турция, Азербайджан будут воевать за нас на Донбассе, они несерьезны…

Мы знаем, что у Турции есть очень серьезные интересы, в принципе, в Крыму, в Таврии и в Южном Буджаке – Юго-Западной части Одесской области, где представлены достаточно серьезные протурецкие меньшинства», – предупредил экс-замминистра.

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