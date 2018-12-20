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Не верьте Трампу: Российский сенатор считает, что вывод войск из Сирии - это простой пиар

20 декабря 2018, 02:54  •  64 • Политика
Президент США Дональд Трамп приказал полностью вывести американские войска из Сирии. Однако российский сенатор Алексей Кондратьев уверен, что эти миротворческие заявления Трампа не больше чем его желание попиариться или его больная фантазия.
США по распоряжению президента Дональда Трампа начали вывод своих войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Эту информацию прокомментировал для Царьграда российский сенатор Алексей Кондратьев.
Он считает, что даже если Трамп сказал, что он выведет войска, то не нужно сразу в это верить и безоглядно радоваться. Эксперт напоминает, что нынешний президент США, по сути, недоговороспособен, так как совершенно не отвечает за свои слова и действия.
"Не отвечает ни за свои слова, ни за последующие поступки. Сказал одно, подумал другое, а сделал третье совершенно", - описывает Дональда Трампа Алексей Кондратьев в интервью Царьграду.
Российский сенатор указывает на важную деталь - не были названы сроки вывода из Сирии американских войск. Кроме того, не ясно, кому будут переданы созданные США многочисленные лагеря подготовки так называемых сирийских вооружённых "оппозиционеров", которые борются с правительством Сирии полутеррористическими методами.
"Поэтому я бы не кидался на то заявление, которое делал Трамп. Например, в событиях с Кореей он тоже долго-долго рассказывал о мире и через два дня привёл к берегам Кореи свои военно-морские силы. И практически начал развязывание боевых действий", - напоминает Алексей Кондратьев.
В этой связи в громких заявлениях Трампа о выводе американских войск из Сирии эксперт видит скорее желание президента США попиариться. Скорее всего, никаких последующих соответствующих шагов в мирном направлении заявление Трампа не принесёт, уверен российский сенатор.
"Поэтому все эти миротворческие заявления Трампа, на мой взгляд, не больше чем его желание попиариться или его больная фантазия", - подводит итог Кондратьев.

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