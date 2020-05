Не верьте: Трамп полюбил Россию, чтобы подставить Китай • 76 • Политика Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на собственные СМИ, встав горой за себя и фактически за президента России Владимира Путина. Это произошло после того, как The New York Times получила очередную Пулитцеровскую премию за разоблачение России и её лидера, "пощадив" Китай. В чём тут дело? Автор:

Латышев Сергей Президент США Дональд Трамп обрушился с беспрецедентной даже для него критикой в отношении американских СМИ, публикующих лживых статьи о его связях с Россией, мешающих ему выстраивать необходимые для Вашингтона отношения с Москвой и ещё получающих за это Пулитцеровские премии. Всех этих писателей, так называемых журналистов, которые на самом деле никакие не журналисты, а жулики, получившие Пулитцеровские премии, нужно заставить вернуть эти премии обратно. Они всё переврали, — цитирует ТАСС слова Трампа на брифинге в Белом доме. Определённо имея в виду глобалистов, Трамп заявил: "Эти люди должны заплатить большую цену за то, что они сделали с нашей страной. Они должны заплатить высокую цену, а их партнёром, полностью замешанным в этом, были СМИ. СМИ полностью виноваты". Подчеркнув, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило никакого сговора между ним и Москвой, как "абсолютно" не подтвердили его и вновь обнародованные документы, Трамп указал, что оргкомитет Пулитцеровской премии будет покрыт "позором", пока не отберёт премии. "Все эти Пулитцеровские премии должны быть возвращены. Потому что они были присуждены несправедливо. Все это было фейковыми новостями…", - добавил президент США. Трамп высказал наивное мнение, что "Пулитцеровские премии должны присуждаться тем, кто всё написал правильно", и что он может дать "длинный список" достойных журналистов. Почему он "подставился"? Почему Трамп так снова "подставился" с Россией, назвав приписанные ей – наряду с собственным "сотрудничеством" с Москвой - преступления фейками? Потому что это мешает его администрации выстраивать нужные ей отношения с Москвой, о чём Трамп, по его словам, напрямую заявил по телефону российскому лидеру Владимиру Путину. Вся эта история с обманом вокруг России очень серьезно ударила по возможности России и США вести дела. Они очень важная страна, мы же самая сильная страна. Почему мы не можем вести дела друг с другом? История с обманом вокруг России абсолютно бесчестна, что делает очень сложным для нас выстраивание отношений. Мы обсуждали это, - заявил Трамп, имея в виду в качестве его визави Путина. По мнению хозяина Белого дома, "сейчас очень подходящее время" для развития двусторонних отношений, "потому что дела… выстраиваются, как нужно". "Я не удивлюсь, если мы увидим много дел в ближайшие недели", - загадочно добавил Трамп. Это было сказано после того, как Трамп и Путин, обменявшись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над нацизмом, провели в четверг телефонный разговор, который в Кремле оценили так: "Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага. Подчеркнуто, что, следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям". Что происходит? Итак, что это всё означает? Новую дружбу с американцами или хотя бы с половиной американцев? Потому что сторонники демократов и управляющее закулисно США "Глубинное государство" поддерживает скорее повестку дня The New York Times, чем администрации Трампа. Это может означать только одно. Попытку временно "умаслить" Россию, чтобы попытаться лишить в её лице Китай – своего главного и самого опасного врага – надежного тыла, бросив против Пекина под предлогом не менее фейковых обвинений в "китайском" происхождении коронавируса основные силы. Ради этого администрация Трампа, как видим, готова вспомнить по доброму о роли России в разгроме нацизма, имитировать сотрудничество в борьбе с терроризмом, в Сирии, например, помочь в борьбе с коронавирусом тем, что не слишком помогает и не очень-то нужно самим вроде ИВЛ, раздувать пошире это шоу, чего-нибудь ещё посулить Москве, зная, что многие в российской элите этого ждут и вполне могут "клюнуть". Для чего это нужно? Всё это нужно только для того, чтобы заставить Китай раскошелиться на триллионы долларов в виде компенсации за "китайский коронавирус", сорвать попытки КНР развиваться независимо от США с перспективой занять их место в мире как драйвер глобализации. Чтобы, если Китай уступит, поменяет своё руководство и прочно превратится в экономическую криптоколонию США, заняться в спокойной обстановке уже Россией, возможно, с теми же китайцами заодно, как это однажды уже было. Чтобы затем – вместе с подконтрольной США Россией или её частями - обложить китайцев со всех сторон. А ещё лучше – стравить китайцев и русских между собой, чтобы стать арбитром и единственным бенефициаром происходящего. Вряд ли нынешний хозяин Белого дома, действительно испытывающий, похоже, на личном уровне добрые чувства к России, если она будет знать своё место и во всём его слушаться, смотрит так далеко. Возможно, он этого даже не видит. Однако сам факт подобных речей говорит о том, что оказавшиеся в тяжёлой ситуации США могут пойти на этот трюк, крайне опасный для России. Ибо успешная попытка США вбить клин между ней и Китаем выгодна только американцам, причём всем. С чего пошёл шум? Трамп выговорился после того, как служащая верой и правдой глобалистскому истеблишменту газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию в категории "Международная журналистика" за "серию увлекательных статей, написанных с большим риском (для жизни) и разоблачающих хищничества режима Владимира Путина". В качестве поощрения "выдающегося примера репортажа о международных делах с использованием любого доступного журналистского инструмента" газета получила в виде награды 15 тысяч долларов. Речь идёт о шести пропагандистских антироссийских статьях и двух видео, опубликованных изданием в 2019 году. Согласно сайту The New York Times, оргкомитет премии отметил издание за "подробное описание операций России по вмешательству" в дела других стран после президентских выборов в США в 2016 году. Причастность американских спецслужб, избравших в своё время эту газету вместе с The Washington Post для изгнания президента Ричарда Никсона из Белого дома и едва не избавившихся путём импичмента от его нынешнего хозяина Дональда Трампа, к данной серии публикаций не вызывает ни малейших сомнений. Предвзятость, пропагандистская направленность, заказной характер статей и видео очевидны уже из их названий. Вездесущая Россия Давайте их перечислим: "Россия заказала убийство, которое не имело смысла. Затем убийца начал говорить" (речь идёт о запутанной бандитской истории на Украине, к которой в ходе "расследования" за уши притянули Россию на основе показаний задержанного, который будет говорить всё, что от него потребуют). "Представители органов безопасности говорят, что совершенно секретное российское подразделение стремится дестабилизировать Европу". "Как Россия вмешивается за границей ради прибыли: наличные, тролли и культовый лидер" (это о пристрастно поданных событиях на Мадагаскаре, который большинство американцев не способны найти на карте, поскольку они не знают о нём ничего). "Как отравление в Болгарии выявило русских убийц в Европе". "Драгоценные камни, полевые командиры и наёмники: русская пьеса в Центральноафриканской Республике". "Русские снайперы, ракеты и военные самолёты пытаются вызвать перелом в ливийской войне". Оба видео посвящены тому, как "Россия бомбит" – конечно, в силу своей злокозненности – сирийские госпитали и гражданских лиц. Абсурд в чистом виде Украина "подвинет" границу России? В Киеве заявили о "некоторых переговорах" с Тбилиси Абсурдность контента статей особенно хорошо видна на примере второго материала, в котором пытаются склеить грубой ложью привидение из дешёвой мистики и тумана. Вот характерный образчик этого стиля: "Группа, известная как подразделение 29155, действовала по крайней мере десять лет, но западные чиновники обнаружили её совсем недавно. Сотрудники разведки в четырёх западных странах говорят, что неясно, как часто подразделение мобилизуется, и предупреждают, что невозможно знать, когда и где будут действовать его оперативники. Назначение подразделения 29155, о котором ранее не сообщалось, подчёркивает, в какой степени российский президент Владимир Путин активно борется с Западом с помощью своего бренда так называемой гибридной войны – смеси пропаганды, хакерских атак и дезинформации, а также путём открытой военной конфронтации". Наверное, и в Баренцевом море, куда впервые за последние 30 лет зашли сразу три американских эсминца и британский фрегат… Президент России Владимир Путин. Неужели он такой страшный? Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Гришкин Денис / АГН "Москва" Разумеется, подразделение-невидимка, которое долгие годы незаметно действовало под носом у западных спецслужб, принадлежит ГРУ, заявил The New York Times "один европейский чиновник в сфере безопасности на условиях анонимности". Это "сюрприз", это "шок", повторил он. Из этой же серии четвёртая статья – как топорно и неловко Россия пыталась якобы отравить одного болгарского афериста-торговца оружием, которое он, дескать, продавал Украине. Царьград много писал об этом примитивном ремейке классической британской провокации с Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией, поэтому нет смысла останавливаться подробно на данной мафиозной истории: болгарин и его сын живы и прекрасно себя чувствуют. Почему к России ревнуют африканцев? Три "африканские" статьи – мадагаскарская, центральноафриканская и ливийская, – если абстрагироваться от нагромождения антироссийской лжи и искажения фактов, содержат в себе нечто общее. Это, с одной стороны, нежелание Запада забираться в некомфортные для его изнеженных представителей африканские страны, тратить на них своё время. А с другой стороны – жгучая ревность, когда обложенная санкциями Россия, которой трудно во многом именно по этой причине вести бизнес с Европой и Америкой, начинает проявлять активность и что-то делать в предоставленных Западом своей печальной судьбе африканских странах, сознательно идя на связанные с этим неудобства. Хотя, возможно, приглашающие туда российских экспертов местные власти в действительности хотят прежде всего не столько дружить с Россией, сколько напомнить Западу о своём существовании, добиться от него контрпредложений, набить себе цену. Между тем действия России и её частных компаний по просьбе пригласивших их африканских властей в статьях американской газеты называются "хищничествами" Путина. Как будто Россия посягает, пытается присвоить что-то американское. А раз так, то появляются "рюкзаки, набитые наличными", "тролли", с помощью которых русские-де вмешиваются в политические процессы Мадагаскара (а США, кстати, постоянно не вмешиваются во внутренние дела почти всех государств мира?). Или добытые с помощью русских "наёмников", помиривших и убедивших жить в мире с правительством и между собой местных полевых командиров, "кровавые алмазы" ЦАР. Или современное оружие и опытные "русские снайперы" в Ливии, филигранно сокращающие численность тамошних комбатантов, о чём говорят "узкие отверстия в голове или туловище, оставленные пулями, которые убивают мгновенно и никогда не выходят из тела". "ГУЛАГ и одна винтовка на троих": Сколько раз давали Пулитцера за ложь о России, посчитал блогер Запугивая своих читателей, The New York Times далее пишет: "По словам ливийских боевиков, это работа российских наёмников, в том числе опытных снайперов. Отсутствие выходной раны является признаком боеприпасов, используемых теми же русскими наёмниками в других местах. Снайперы входят в число примерно 200 российских боевиков, которые прибыли в Ливию за последние шесть недель, что является частью широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке". В общем, в стремлении поскорее завершить "грязную гражданскую войну" в Ливии Россия предлагает "тот же сборник пьес, который сделал Москву королём в гражданской войне в Сирии". До американцев, как видим, даже не доходит, что они фактически хвалят Россию, расписываясь в собственной несостоятельности. Так было всегда За последние десять лет в категории "Международная журналистика" Россия "побеждала" трижды. В 2017 году журналисты той же газеты получили Пулитцера "за определяющие повестку дня материалы, касающиеся усилий Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом", которые включали "убийства, преследования в интернете и фальсификацию улик против оппонентов". В 2011 году представители The New York Times получили такую же премию за серию мрачных материалов о коррупции в России, безнаказанности властей, преследованиях СМИ, произволе спецслужб и полиции, тяжёлой ситуации в тюрьмах (хотя в США заключённых намного больше и тюрьмы тоже не похожи на дома отдыха), терроре против "правозащитников"… Почему "пощадили" китайцев? Что касается последнего Пулитцера, то весьма любопытно, за что его не дали. До "финала" дошли, но уступили в нём России две "миллионные" китайские темы: "Протесты в Гонконге" и "Притеснение мусульман в Китае". Разумеется, никто не платил за это Пулитцеровскому комитету – просто заседающие в нём представители глобалистов решили, что администрация Трампа и так слишком строга по отношению к Китаю, и не захотели помогать республиканцам в их предвыборной кампании дальнейшим очернением КНР, с которой после Трампа глобалисты, возможно, ещё попробуют договориться. Ну а поскольку темы преследования меньшинств, беженцев, нарушения прав человека, гендерная проблематика, за которые тоже дают Пулитцера, слишком общи, на этот раз снова решили сосредоточиться на России, пинать которую можно, ничего не опасаясь, и которую никогда не жалко. Журналистика или пропаганда? В общем, как видим, оценка "журналистского мастерства" и Пулитцеровские премии – вещи противоположные, потому что речь идёт тут не о журнализме, а о пропаганде. Это неудивительно, ведь и сам газетный делец Джозеф Пулитцер (1847-1911) был прожжённым пропагандистом, главная задача которого состояла в том, чтобы организовывать и стимулировать широкую общественную поддержку империалистической политики США. За это ему хорошо платили. Жизненный путь Пулитцера, этой "иконы" американской журналистики, весьма показателен. Дезертировав из армии, он купил небольшую газету в Сент-Луисе и превратил её в яростную политическую трибуну с кричащими заголовками. Фото: Louella938 / Shutterstock Путин выпустил обращение для Европы В 1904 году он в свою очередь пожертвовал два миллиона долларов Колумбийскому университету. Большая часть этих денег, огромной по тому времени суммы, предназначалась для создания учебного заведения для журналистов, четверть – для вручения премий и стипендий в области литературы, журналистики и образовательной деятельности. После смерти Пулитцера при Колумбийском университете была создана школа журналистики. Первое вручение Пулитцеровской премии состоялось 4 июня 1917 года. Пулитцер как пример Жизненный путь Пулитцера, этой "иконы" американской журналистики, весьма показателен. Дезертировав из армии, он купил небольшую газету в Сент-Луисе и превратил её в яростную политическую трибуну с кричащими заголовками. Это было ново и быстро привлекло внимание публики: тираж рос, доходы – тоже. Потом Пулитцер перебрался в Нью-Йорк, где приобрёл газету "Нью-Йорк Уорлд". В ней стали появляться громкие ангажированные журналистские расследования, сенсации, реклама, яркие иллюстрации, карикатуры, рассчитанные на обывателя статьи о жизни знаменитостей. Всё это сочеталось с пропагандистскими материалами из сферы большой политики. Пулитцер, избранный в 1885 году в Палату представителей Конгресса США, например, активно раздувал через свои СМИ надуманную тему взрыва испанцами американского броненосного крейсера "Мэн" в 1898 году в бухте Гаваны. Его газеты призывали наказать "испанских убийц" за провокацию, которую организовали сами американцы, подготавливая почву для агрессивной войны против Испании, чтобы завладеть её колониями. Однако стресс, нервное напряжение, постоянная ложь сделали своё дело. В 1887 году Пулитцер почти ослеп. В 1890 году – отошёл от практических дел, определяя лишь общую линию своих изданий. Затем лишился возможности самостоятельно передвигаться. Последние годы жизни, панически боясь шума, провёл в звуконепроницаемых подвалах в своём нью-йоркском особняке и на яхте под названием "Свобода". Печальный конец пропагандиста никого ничему не научил, ибо дело его, как видим, живёт и процветает.





