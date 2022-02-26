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Не верьте: Новые информационные бомбы летят на Россию

26 февраля 2022, 18:20  •  488 • Политика
Минобороны отметило обилие фейков, вызванных успехом операции по демилитаризации Украины. "Констатируем нарастание количества истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой "диванными войсками Украины" в социальных сетях", - гласит сообщение.
На фоне успешного хода военной операции России на Украине появилось большое количество "вбросов" и фейков о ситуации в регионе. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
Речь идёт о сообщениях про "сдавшихся в плен" русских солдат, обстрелах жилых районов и прочих подобных, цель которых - деморализация граждан России. Минобороны подчеркнуло, что Вооружённые силы России не наносят никаких ударов по городам Украины. Ударам высокоточными средствами подвергается только военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает.
Констатируем нарастание количества истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой "диванными войсками Украины" в социальных сетях,
- гласит сообщение ведомства.
В Минобороны пообещали регулярно предоставлять достоверную информацию о русской военной операции на Украине.

Видео удара по жилому дому оказалось "вбросом"

Распространённая в соцсетях информация о том, что русские военные нанесли удар по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве, оказалась фейком. На записи, представленной в качестве "доказательства", отчётливо видно, что повреждения дому нанесены украинской зенитной ракетой.
Причиной отказа ракеты украинского ЗРК "Бук-М1", которая задела угол жилого дома в Киеве, скорее всего, является отсутствие необходимого регламентного обслуживания и объективное старение техники,
- прокомментировали в Минобороны России.

Список фейкомётов

Роскомнадзор уже составил отчёт о новостных ресурсах, распространяющих недостоверную информацию. По данным на 26 февраля 2022 года, публикацией недостоверной информации отметились 10 СМИ, включая иноагентов.
Роскомнадзор также приступил к проведению административных расследований по факту распространения недостоверной общественно значимой информации перечисленными СМИ,
- говорится в сообщении.

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