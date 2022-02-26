|
Не верьте: Новые информационные бомбы летят на Россию
26 февраля 2022, 18:20 • 488 • Политика
Минобороны отметило обилие фейков, вызванных успехом операции по демилитаризации Украины. "Констатируем нарастание количества истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой "диванными войсками Украины" в социальных сетях", - гласит сообщение.
На фоне успешного хода военной операции России на Украине появилось большое количество "вбросов" и фейков о ситуации в регионе. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
Речь идёт о сообщениях про "сдавшихся в плен" русских солдат, обстрелах жилых районов и прочих подобных, цель которых - деморализация граждан России. Минобороны подчеркнуло, что Вооружённые силы России не наносят никаких ударов по городам Украины. Ударам высокоточными средствами подвергается только военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает.
- гласит сообщение ведомства.
В Минобороны пообещали регулярно предоставлять достоверную информацию о русской военной операции на Украине.
Видео удара по жилому дому оказалось "вбросом"
Распространённая в соцсетях информация о том, что русские военные нанесли удар по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве, оказалась фейком. На записи, представленной в качестве "доказательства", отчётливо видно, что повреждения дому нанесены украинской зенитной ракетой.
- прокомментировали в Минобороны России.
Список фейкомётов
Роскомнадзор уже составил отчёт о новостных ресурсах, распространяющих недостоверную информацию. По данным на 26 февраля 2022 года, публикацией недостоверной информации отметились 10 СМИ, включая иноагентов.
- говорится в сообщении.
Подпишитесь на нас
488
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 февраля 2022, 22:35
|
21 февраля 2022, 22:15
|
22 февраля 2022, 05:50
|
24 февраля 2022, 07:25
|
24 февраля 2022, 11:30
|
24 февраля 2022, 20:50
|
23 февраля 2022, 02:50