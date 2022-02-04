Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого нево...
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты м...
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
Военный самолёт США спешно покинул территорию Донбасса. Что случилось?
Главная / Политика

Не верит во "вторжение" и ищет врагов. The Economist сообщил о терзаниях Зеленского

04 февраля 2022, 17:50  •  99 • Политика
Издание The Economist выяснило, что украинский лидер не верит заявлениям Джо Байдена и Бориса Джонсона о скором вторжении России.
Несмотря на громогласные заявления от западных представителей по поводу "вторжения" Владимир Зеленский сконцентрирован не на этом. О ерзаниях украинского лидера сообщает издание The Economist. По информации журналистов, Зеленский отказывается верить слова президента США Джо Байдена, британского премьера Бориса Джонсона о вторжении.
Вместо этого лидер Незалежной ищет врагов изнутри. Как говорится в публикации, Зеленский продолжает бороться с опасностью "внутри", хотя Вашингтон стремится убедить политика в опасности "извне".
Кроме того, на прошедшей на днях пресс-конференции Зеленский призвал журналистов не паниковать и не нагнетать страх у людей. Зеленский поделился мнением, что русские не готовы воевать с Украиной.
"Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра. А в чем, собственно, новость?" – двусмысленно объяснял он, при этом подчеркивая, что новости о "вторжении" губительно сказываются на экономике Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


99
Источник
Похожие новости
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
04 февраля 2022, 10:15
Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз
04 февраля 2022, 00:55
США пренебрегли жизнями 13 человек. Русские потребовали ответа
04 февраля 2022, 08:30
Нуланд сделала России предложение по войне: "Это будет очень жестоко и кроваво"
04 февраля 2022, 10:15
США перешли к активным действиям. В Донбассе готовят провокацию
04 февраля 2022, 08:30
Дипломат обернул перепалку в Госдепе из-за "кровавых русских" анекдотом: "Как посмел?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
04 февраля 2022, 02:40
От уничтоженного американцами "Чёрного ястреба" остались только лопасти и в...
04 февраля 2022, 10:15
Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз
04 февраля 2022, 00:55
США пренебрегли жизнями 13 человек. Русские потребовали ответа
04 февраля 2022, 08:30
Нуланд сделала России предложение по войне: "Это будет очень жестоко и кроваво&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2022, 01:50
Новейшие F-35C покрылись пятнами. Причина известна, но в Пентагоне молчат
30 января 2022, 01:20
По базе США в Сирии нанесли ракетные удары: Военкор заявил о раненых
30 января 2022, 08:55
Украине придётся пойти на "величайшее предательство": Когда Киев начнёт переговоры с Россией
03 февраля 2022, 02:10
Коротченко раскрыл секрет "Искандеров-М". Польский генерал не зря боится
28 января 2022, 22:30
Русские добровольцы едут спасать Донбасс
30 января 2022, 13:00
Кто возглавит постмайданную Украину?
29 января 2022, 16:00
Заговор против Путина стал главной сенсацией недели
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.