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Не верит во "вторжение" и ищет врагов. The Economist сообщил о терзаниях Зеленского
04 февраля 2022, 17:50 • 99 • Политика
Издание The Economist выяснило, что украинский лидер не верит заявлениям Джо Байдена и Бориса Джонсона о скором вторжении России.
Несмотря на громогласные заявления от западных представителей по поводу "вторжения" Владимир Зеленский сконцентрирован не на этом. О ерзаниях украинского лидера сообщает издание The Economist. По информации журналистов, Зеленский отказывается верить слова президента США Джо Байдена, британского премьера Бориса Джонсона о вторжении.
Вместо этого лидер Незалежной ищет врагов изнутри. Как говорится в публикации, Зеленский продолжает бороться с опасностью "внутри", хотя Вашингтон стремится убедить политика в опасности "извне".
Кроме того, на прошедшей на днях пресс-конференции Зеленский призвал журналистов не паниковать и не нагнетать страх у людей. Зеленский поделился мнением, что русские не готовы воевать с Украиной.
"Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра. А в чем, собственно, новость?" – двусмысленно объяснял он, при этом подчеркивая, что новости о "вторжении" губительно сказываются на экономике Украины.
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