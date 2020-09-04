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"Не ведитесь": Цепкало призвал россиян отказаться от поддержки Лукашенко

04 сентября 2020, 16:55  •  75 • Политика
Валерий Цепкало. Фото: AP/TASS
Бывший кандидат считает, что у президента Республики "нет ничего общего" с белорусами
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало обратился к жителям России с просьбой оказать протестующим помощь в свержении нынешнего лидера Республики Александра Лукашенко. Политик считает, что теперешний режим, установленный в стране, является "оккупационным".
Также несостоявшийся претендент на высший пост в стране добавил, что для самих белорусов Александр Лукашенко является "чуждым в морально-этническом отношении". Оказание поддержки главе Республики не соответствует интересам "дружбы между двумя народами". Люди, по его мнению, желают "сбросить химеру, называемую режимом Лукашенко".
В своем обращении, опубликованном на ютуб-канале, Цепкало попросил поддержки у российских медиа, блогеров, депутатов Государственной думы, а также правительства Российской Федерации, призвав "ни в чем не оказывать помощь" президенту.
"Ведь он развернется, он совершит новый кульбит, снова начнет с оскорблений, он будет заново поливать вас грязью. Не ведитесь так, как вы велись последние 26 лет. Проявляйте внимательность", – заявил Цепкало.
Кроме того, бывший кандидат заявил, что у Лукашенко "нет ничего общего с людьми, над которыми он издевается".
Ранее "Утро.ру" писало, что президент Белоруссии занесен в черные списки украинского экстремистского портала "Миротворец".

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