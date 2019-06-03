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Не ваше дело: Зеленский ответил Москве по сносу бюста Жукова

03 июня 2019, 22:39  •  194 • Война
Снос в Харькове памятника бывшему министру обороны СССР, маршалу Георгию Жукову является следствием непродуманной и несовершенной гуманитарной политики украинских властей последних лет, заявили в штабе президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Юлии Мендель — пресс-секретаря украинского лидера — произошедшее свидетельствует о неотложной необходимости внедрения процедур народовластия и нового качества диалога между властью и обществом.
«Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики» закладывает правовую коллизию. Он требует переименований и сноса памятников советским деятелям, но в то же время делает исключения для случаев, когда такие исторические памятники связанны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины», — пояснила представитель Зеленского.
Следовательно, по ее словам, закон не требует безусловного сноса всех советских памятника. Мендель также указала на то, что в самом Харькове местные власти не высказали какой-то позиции относительно применения данного закона.
«Президент считает, что разрешение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города. Это предусматривает проведение общественных консультаций и слушаний и достижение оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны. При этом городской глава Геннадий Кернес должен быть арбитром в этом обсуждении и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-либо сторону», — добавила она.
При этом Мендель уточнила, что Зеленский уже поручил национальной полиции и прокуратуре дать правовую оценку произошедшему.
«Реакцию же Москвы на ситуацию Зеленский считает очередным вмешательством во внутренние дела суверенного государства и предостерегает российскую сторону от повторения подобных шагов»,
— резюмировала пресс-секретарь украинского лидера.
Памятник Жукову был снесен 2 июня в Харькове возле Дворца спорта, когда там проходил съезд партии «Доверяй делам» (партия Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова). Вместо бюста вандалы установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст националисты побили молотками и топорами, а на спине Жукова написали «Палач».
«2 июня в 13:40 в службу «102» поступила информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко. Также во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу, обеспечивая правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу», — говорится в сообщении местной полиции.
Полиция завела два уголовных дела по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УК Украины.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе своего выступления во время визита в Сербию назвал снос памятника Жукову проявлением цинизма и неблагодарности, подчеркнув при этом что акт вандализма «вызывает осуждение у каждого, кто чтит память героев войны», передает НСН.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков указал на связь произошедшего с государственным переворотом на Украине в 2014 году, передает ФАН.
«Уничтожение в Харькове памятника маршалу Победы над нацизмом Георгию Жукову под улюлюкания и пляски молодчиков с молотками — наглядный пример результатов так называемого «нового цивилизационного выбора» Украины после 2014 года.
Данный «выбор», к сожалению, направлен в противоположном от любой цивилизации направлении — к абсолютному, пещерному варварству», — заявил военный.
Он также пояснил, что данными действиями националисты хотят заставить украинцев забыть об их заслуженном статусе народа-победителя во Второй мировой войне.
«Но она обречена на провал. Методы современных украинских последователей нацистов насильно стереть память народа те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии. Но от того и путь к финалу у них не менее предсказуем: от факельных шествий с разрушением памятников до разгрома и мирового проклятия», — спрогнозировал Конашенков.
Депутат Верховной рады Александр Вилкул же объяснил, что снос памятника Жукову в Харькове был организован националистами «ради нескольких процентов на грядущих парламентских выборах».
«Если власть захочет, остановить это можно очень быстро. Но события в Харькове сегодня показали, что выборы в Раду будут очередным испытанием для страны. Мы должны объединиться, чтобы остановить этот циничный беспредел», — детализировал нардеп.
С ним согласился и депутат Госдумы Алексей Журавлев.
«С помощью этой акции «Национальный корпус» столбит себе полянку на фланге, где уже и [Олег] Ляшко топчется, и партия «Свобода». На националистическом фланге зарабатывает себе очки. И не просто так это сделано в день съезда «Партии мэров», подвластной [олигарху Игорю] Коломойскому. Эта партия пытается позиционироваться на патриотических идеях, как и «Оппозиционный блок»», — отметил российский парламентарий.
В прошлом месяце украинские националисты-радикалы уничтожили бюст героя Великой Отечественной войны, генерала Николая Ватутина в селе Новые Боровичи Черниговской области.

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