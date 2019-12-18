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Не в США, но под защитой: Посол Британии обновил статус Скрипалей

18 декабря 2019, 18:24  •  55 • В мире
Посол Британии обновил информацию о статусе Скрипалей. Пострадавшие в инциденте в Солсбери находятся не в США, а под защитой британских властей.
Сергей и Юлия Скрипаль не покидали территорию Великобритании. Об этом сообщил британский посол в Москве Лори Бристоу.
По словам дипломата, Скрипали по-прежнему живы и находятся под защитой властей Соединённого Королевства. Более того, им передали просьбу посольства России в Лондоне о встрече, но приглашение было отклонено.
"И их можно понять", - цитирует слова Бристоу главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своём Telegram-канале.
Напомним, весной 2018 года неизвестные злоумышленники отравили бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Лондон обвинил в инциденте Россию, однако Москва отвергла все обвинения.
А в июле 2019 года член палаты лордов парламента Соединённого Королевства Ричард Балф заявил о том, что уже несколько месяцев никто в стране не видел Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Поэтому он не исключал, что жертв отравления могли вывезти на территорию США.
Сам Скрипаль звонил родственникам, но дал понять, что возвращаться в Россию не намерен. Экс-сотрудник ГРУ также пожаловался на ухудшение самочувствия, из-за чего он находится под присмотром врачей.

Иск на Россию

Напомним, что в сентябре, по данным британских СМИ, Чарльз Роули, который якобы "пострадал от воздействия нервно-паралитического вещества" в Эймсбери, решил подать иск на Россию, чтобы отсудить в качестве компенсации почти миллион фунтов стерлингов, то есть около 80 миллионов рублей. По словам британца, случившееся с ним в Эймсбери сильно повлияло на его жизнь, потому теперь он "намерен добиваться справедливости".
По мнению племянницы Скрипаля, это – еще одна попытка привлечь внимание общественности к этой проблеме. И вполне очевидно, что Роули хочет побольше денег, а юристы на этом рассчитывают получить свою долю славы.
Напомним, полиция Эймсбери 4 июля 2018 года сообщила об отравлении "неизвестным веществом" двух местных жителей, мужчины и женщины. Обоих в критическом состоянии доставили в больницу. Вскоре 44-летняя женщина скончалась в больнице, а Роули через несколько недель был выписан.
Скотланд-Ярд позднее сообщил о том, что оба жителя Эймсбери якобы были отравлены тем же веществом, что и экс-шпион Сергей Скрипаль с дочерью в Солсбери.

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