«Не в состоянии прийти к компромиссу»: как курдский вопрос может отразиться на отношениях Турции и США

Анкара продолжит борьбу с курдскими формированиями, несмотря на угрозы Соединённых Штатов «экономически опустошить» Турцию, сообщил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын. Его слова подтверждают приготовления турецкой армии к операции против курдских вооружённых отрядов на севере Сирии. Как полагают эксперты, заявления Дональда Трампа могут обернуться негативными последствиями для Вашингтона. О противостоянии союзников по НАТО — в материале RT.

Анкара продолжит вооружённую борьбу с курдскими формированиями, несмотря на угрозы американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Турция ожидает, что США будут уважать наше стратегическое партнёрство, и не хочет, чтобы оно было омрачено террористической пропагандой. Нет никакой разницы между «Исламским государством»*, Рабочей партией Курдистана, Отрядами народной самообороны и партией «Демократический союз». Мы продолжим вести борьбу с ними», — написал Калын на странице в Twitter.

При этом представитель президента Турции подчеркнул, что Анкара не намерена вести борьбу с курдским населением и сирийскими гражданами. Политика Турции, по словам Калына, будет направлена на искоренение террористической угрозы. В связи с этим он призвал Дональда Трампа отказаться от поддержки курдских формирований.

Анкара считает, что курдские союзники США связаны с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Речь идёт о курдских Отрядах народной самообороны (Yekîneyên Parastina Gel, YPG), которые были включены в организацию «Сирийские демократические силы» (СДС, «Демократический союз»).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил об опасности передачи РПК оружия, которое США поставили YPG. По его мнению, переброска американского вооружения через сирийско-турецкую границу подорвёт безопасность на юго-западе Турции, где регулярно происходят столкновения турецких силовиков с курдскими формированиями. Вашингтон уверяет Анкару, что такой сценарий невозможен, и требует гарантий безопасности для СДС.

«Угрозы ни к чему не приведут»

14 января Дональд Трамп опубликовал сообщение в Twitter, в котором пообещал устроить Турции «экономическое опустошение», если она начнёт военную операцию против сирийских курдов.

«Начинаем долгожданный вывод войск из Сирии, одновременно нанося удар по небольшому оставшемуся территориальному халифату «Исламского государства», причём со многих сторон. Атакуем снова с имеющихся рядом баз, если оно преобразуется. Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам», — написал Трамп.

Президент США призвал создать 20-мильную (32-километровую) зону безопасности на сирийско-турецкой границе и предостерёг курдов от провокаций против Турции.

Комментируя высказывания Трампа, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «никакие угрозы не смогут напугать Турцию, а экономические угрозы ни к чему не приведут».

В беседе с RT доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло назвал обещание Трампа разорить Турцию «сотрясением воздуха». Как полагает эксперт, США не обладают для этого соответствующими рычагами.

«Какой-то сильной экономической зависимости между двумя странами нет, а если Трамп введёт санкции, то они аукнутся в итоге американским компаниям. Поэтому никаких конкретных мер глава Белого дома не примет. Ситуация такова, что от деградации американо-турецких отношений Вашингтон пострадает больше, чем Анкара», — сказал Манойло.

Эксперт считает, что политические противоречия между Турцией и США могут отразиться на военно-техническом сотрудничестве двух государств. По мнению Манойло, резкие высказывания Трампа приведут к тому, что Вашингтон будет вынужден пойти на уступки по оружейным контрактам.

Армия США в Сирии

AFP

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"Так вот куда оно делось из магазинов": В Instagram нашли "самое популярное яйцо", оставившее "девяток" «Агрессивная риторика США только добавляет преимуществ туркам. Сейчас на повестке дня сделка по комплексу Patriot. Мне кажется, что Анкара в итоге приобретёт эту систему, но будет отчаянно за неё торговаться, чтобы сбить цену и добиться максимально выгодных условий», — отметил Манойло.

Подготовка к военной операции

Очередная напряжённость в американо-турецких отношениях возникла на фоне объявленного Трампом вывода американских войск из САР. В Сирии находятся 2,2 тыс. солдат США. В начале января 2019 года из арабской республики была выведена первая партия военной техники. Главная задача американских военнослужащих в САР — обеспечение вооружением и обучение оппозиционных вооружённых группировок, включая СДС.

Между тем Анкара не скрывает планов проведения военной операции против курдских формирований на севере Сирии. 11 января министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о том, что армейские подразделения будут переброшены в Манбидж и на территории к востоку от Евфрата, которые контролируют YPG. По его словам, «все необходимые планы, связанные с этим вопросом, разработаны». Однако Акар не уточнил сроков начала операции.

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что основной удар в Сирии будет нанесён по YPG с целью очистки Манбиджа и передачи города арабскому населению.

Ранее Анкара инициировала две военные кампании на севере Сирии против курдских формирований. С августа 2016-го по май 2017 года турецкая армия провела операцию «Щит Евфрата». В результате была создана «зона безопасности» между сирийскими населёнными пунктами Аазаз и Джараблус. В январе 2018 года Анкара начала операцию «Оливковая ветвь». Она завершилась в марте оккупацией района Африн, находившегося под управлением YPG.

8 января официальные лица Турции и США выступили с противоречивыми заявлениями по поводу судьбы курдских формирований. Эрдоган заявил, что позиция США по поводу YPG неприемлема. При этом в интервью телеканалу CNBC госсекретарь Майк Помпео сообщил, что лидеры США и Турции якобы договорились о гарантиях безопасности для сирийских союзников Соединённых Штатов.

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

AFP

© MURAT CETINMUHURDAR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

«Эрдоган обещал президенту Трампу, что после нашего ухода турки продолжат кампанию по борьбе с «Исламским государством» и что людям, с которыми мы сражались бок о бок в рамках этой кампании, будет обеспечена защита», — сказал Помпео.

12 января глава Госдепартамента США провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Во время беседы Помпео подчеркнул, что Вашингтон признаёт право Анкары решать проблемы безопасности на своих границах. Однако он в очередной раз обратил внимание, что США «придают особое значение» безопасности сил, воевавших против ИГ.

«Противовес влиянию Анкары»

Андрей Манойло полагает, что в реальности в Вашингтоне не переживают за судьбу курдов. По его мнению, в переговорах с Анкарой США готовы поступиться гарантиями безопасности для YPG.

«Не думаю, что интересы США пострадают, если Анкара начнёт новую операцию против YPG. Вашингтон наверняка добьётся гарантий безопасности только для своих войск. Тем не менее от военной поддержки курдов Штаты вряд ли откажутся. В понимании США курды остаются противовесом влиянию Анкары в регионе», — отметил Манойло.

В беседе с RT руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев заявил, что разногласия в американо-турецких отношениях, в том числе по курдскому вопросу, будут только усиливаться. Как прогнозирует эксперт, Анкара и Вашингтон не пойдут на взаимные уступки.

«Попытки США надавить на Турцию крайне негативно воспринимаются всей турецкой элитой и обществом. Дело тут, конечно, не в защите курдов, а в том, что Америка упорно не хочет видеть в Турции суверенного игрока, учитывать его интересы. По этой причине фигура Эрдогана очень неудобна с точки зрения национальных интересов США. На мой взгляд, Анкара и Вашингтон не в состоянии прийти к компромиссу в обозримой перспективе», — заключил Мавашев.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.