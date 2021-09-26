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Не в себе: в Москве мужчина в женском платье напал с топором на людей

26 сентября 2021, 00:35  •  23 • В России
Полиция задержала 48-летнего мужчину, который набросился с топором на двух посетителей магазина на севере Москвы. Раненые были госпитализированы, а нападавший задержан. По сообщению очевидцев, злоумышленник был одет в женское платье, а конфликт мог разгореться из-за того, что покупатели не поделили тележку для продуктов. По некоторым данным, задержанный состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Как отмечают психологи, в подобных ситуациях лучше избегать прямого контакта с потенциальным агрессором.
 
Место происшествия АГН «Москва»
 

Днём в субботу, 25 сентября, на севере Москвы произошло необычное ЧП. По сообщению очевидцев, одетый в женское платье мужчина напал с топором на посетителей магазина в районе Отрадное. В результате два человека получили ранения и были госпитализированы, злоумышленник задержан.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в дежурную часть через службу 02 поступило сообщение, что в магазин по адресу улица Каргопольская, дом 14 зашёл мужчина с топором в руках и напал на посетителей.

«Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего подозреваемого, который, по предварительным данным, нанёс несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение», — сказали в полиции.

По словам источника агентства ТАСС, задержанный состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, а конфликт мог разгореться на бытовой почве — покупатели просто не поделили тележку для продуктов.

На опубликованной в СМИ видеозаписи инцидента видно, что одетый в длинное платье нападавший сначала вступил в перепалку с посетительницей супермаркета. Через некоторое время он достал из сумки топор и набросился на женщину и стоявшего рядом с ней мужчину.

Директор Центра практической психологии Сергей Ключников в беседе с RT дал совет, как вести себя в подобной ситуации. По его словам, вступать в диалог с агрессивно настроенными людьми стоит только в исключительных случаях.

«Если вы встретили какого-то явно агрессивного человека, видите, что у него оружие, вступать с ним в какой-то диалог возможно, только если у вас нет возможности убежать или отойти в сторону. Или если вы опытный мастер единоборств, представитель структур силовых и так далее. В противном случае лучше попытаться, во-первых, не встретиться с ним глазами, быстро отойти, но не бежать. Потому что в таком случае срабатывает инстинкт, если он замечает убегающую «дичь», как охотник, и может на вас напасть», — сказал психолог.

Он добавил, что лучше быстро отойти от потенциального агрессора и попытаться сообщить в правоохранительные органы, передать информацию охране и предупредить людей.

«Но надо различать: если это грабители, они обычно приказывают всем лечь на пол. В этом случае лучше подчиняться их командам. А если это одиночка агрессивный, который ищет возможность спустить свою агрессию, и вы явно его слабее, то лучше, конечно, попытаться сохранить свою жизнь, уклониться от прямого контакта и столкновения», — подчеркнул Ключников.

В середине сентября подобный инцидент произошёл в подмосковном Серпухове, когда во время дорожного конфликта в качестве аргументов в ход пошли топор, похожий на пистолет предмет. Как сообщало региональное ГУ МВД, 39-летняя женщина заявила в дежурную часть, что на трассе М-2 «Крым» у неё произошёл конфликт с водителем грузовика, в результате чего тот разбил лобовое стекло её автомобиля.

Водитель фуры подал встречное заявление, в котором рассказал, что в ходе конфликта другой мужчина и сообщившая о конфликте женщина угрожали ему топором и, предположительно, пистолетом, а в итоге прыснули в лицо из газового баллончика. Водитель обратился в больницу с  ожогом роговицы глаза. Согласно видеозаписям инцидента, появившимся в СМИ, грузовик не давал внедорожнику объехать пробку по обочине.

А в начале месяца мужчина с топором напал на полицейских в одном из сёл в Оренбургской области. Злоумышленник незаконно проник в дом к соседям, но затем вернулся в своё жилище. Когда к его дому прибыли полицейские, он взял в руки топор и стал угрожать сотрудникам МВД. В результате он был задержан и доставлен в отделение полиции.

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