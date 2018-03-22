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Не в Россию пишите, а на Украину: Захарова призвала Европу не ошибиться, требуя свободы Савченко
22 марта 2018, 21:24 • 163 • Политика
Захарова удивилась отсутствию реакции ЕС на задержание Савченко.
В Министерстве иностранных дел России едко прокомментировали ситуацию вокруг задержания в Киеве депутата Верховной рады Надежды Савченко. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что ЕС, ПАСЕ и СПЧ не перепутают адреса и отправят ноты протеста на Украину, а не по привычке в Россию.
Ранее в ОБСЕ заявили, что не комментируют ситуацию вокруг задержания Савченко на Украине, однако внимательно следят за ситуацией. Захарова предположила, что, судя по такому комментарию, даже следить еще не начали.
Напомним, что в четверг, 22 марта, Верховная рада официально одобрила задержание и арест "Героя Украины" и парламентария Надежды Савченко. Женщина была осуждена в России за участие в убийстве российских журналистов, однако позже была обменяна на двоих граждан России, находившихся в украинской тюрьме.
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