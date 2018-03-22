Не в Россию пишите, а на Украину: Захарова призвала Европу не ошибиться, требуя свободы Савченко

• 163 • Политика

Захарова удивилась отсутствию реакции ЕС на задержание Савченко.

В Министерстве иностранных дел России едко прокомментировали ситуацию вокруг задержания в Киеве депутата Верховной рады Надежды Савченко. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что ЕС, ПАСЕ и СПЧ не перепутают адреса и отправят ноты протеста на Украину, а не по привычке в Россию.

Ранее в ОБСЕ заявили, что не комментируют ситуацию вокруг задержания Савченко на Украине, однако внимательно следят за ситуацией. Захарова предположила, что, судя по такому комментарию, даже следить еще не начали.

"Напоминаю нашим западным коллегам их же хештег - #freesavchenko. Думаете, не пригодится?" - задается риторическим вопросом Захарова в Facebook.

Напомним, что в четверг, 22 марта, Верховная рада официально одобрила задержание и арест "Героя Украины" и парламентария Надежды Савченко. Женщина была осуждена в России за участие в убийстве российских журналистов, однако позже была обменяна на двоих граждан России, находившихся в украинской тюрьме.