Не в преамбулу, а в основной текст: Конституцию дополнят положениями о вере и семье - Клишас

По словам Клишаса, если нельзя менять преамбулу Конституции, то придётся вписать положения в основную её часть. В своём комментарии для РИА "Новости" сопредседатель рабочей группы добавил, что под традиционным браком понимается союз мужчины и женщины.

Ранее президентом Владимиром Путиным в Госдуму был внесён проект поправок к Конституции. В первом чтении документ уже одобрен. Изменения касаются положений, которые закрепляют права и свободы граждан, а также основы конституционного строя.

Напомним, на встрече с членами рабочей группы на этой неделе президент России Владимир Путин отметил, что всего за месяц поступило около 500 предложений. Активность людей показывает, насколько тема внесения поправок в Конституцию важна.

"Это серьёзный вызов не только для рабочей группы - для нас всех", - подчеркнул президент.

Все поправки должны уйти в работу

Глава государства также заявил, что все предложения, естественно, не войдут в Конституцию. Но их нужно использовать в дальнейшей работе законодателей.

"Наверное, всё в Конституцию мы не сможем включить. И есть ли в этом необходимость, надо подумать, наверное. Но, безусловно, мы ничего не должны потерять из того, что нарабатывается рабочей группой. Что я имею в виду: если не помещается в Основной закон или нецелесообразно это делать в Основном законе, то это нужно будет учесть и сформировать несколько кейсов.

Одну группу направить в Совет Федерации, вторую - в регионы и муниципалитеты. И в правительство, безусловно. Чтобы правительство в рамках своей компетенции использовало предложения граждан или предложения каких-то общественных организаций, чтобы учесть в своей работе. Для принятия подзаконных актов. Это ни в коем случае не должно уйти куда-то под сукно", - заявил президент.

Традиционные ценности важны

До этого заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев предлагал закрепить традиционные ценности нашего народа в Основном законе. Малофеев обнародовал список предложений для внесения изменений в преамбулу - дух Конституции. По его словам, важно, чтобы в тексте преамбулы было указание о традиционных нравственных ценностях, о том, что семья - это союз мужчины и женщины, а дети - главное в семье. "Многодетность, приумножение семьи" как один из пунктов необходимых изменений также должен появиться в преамбуле, убеждён он.

"Когда мы говорим о Конституции и её преамбуле, мы должны понимать, что всё-таки взываем к опыту тех поколений, которые были до нас, и мы ответственны за будущее наших детей. Поэтому мы не должны записывать сиюминутные формулировки. Мы должны записывать то, что является нашим генетическим кодом, нашего народа", - подчёркивал во время одного из эфиров замглавы ВРНС.

В деталях о поправках в преамбулу Конституции - таких, какие бы объединили нас, с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывает здесь. Кроме того, мнениями в рамках дискуссии об изменении основного документа страны мы делимся в специальном разделе сайта.