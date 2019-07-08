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Не в минском формате. Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске

08 июля 2019, 14:39  •  129 • Политика
Владимир Зеленский расширил встречу в Минске до неясного формата и пригласил туда Владимира Путина. Вместо известной четверки стран, он предлагает включить в переговоры Великобританию и США.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу говорил о провокативности характера телемоста между Россией и Украиной, а в завершение предложил президента России Владимиру Путину поговорить. Правда, на беседу с глазу на глаз он не согласен.
"Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске".
По версии Зеленского, Киев "не меняет и не отказывается от дипломатических формато", а предлагает поговорить. Правда, неясно, под какой формат такой разговор подпадает. Он не "минский". в рамках которого обсуждалось урегулирование в Донбассе, не формат саммита или форума из известных на сегодня.
Кремль на предложение пока не ответил.

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