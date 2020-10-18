«Не в интересах Вашингтона»: какие перспективы открывает перед Ираном снятие оружейного эмбарго

В отношении Ирана перестали действовать санкции на экспорт и импорт вооружений, за исключением ракетной техники. Отмену так называемого оружейного эмбарго регламентирует резолюция 2231 Совета Безопасности ООН от 20 июля 2015 года. Жёстким противником отмены рестрикций остаются США. После разрыва ядерной сделки с Тегераном Вашингтон несколько раз безуспешно пытался добиться продления эмбарго. Как полагают эксперты, Соединённые Штаты опасаются усиления Ирана за счёт открывающихся возможностей военно-технического сотрудничества с Россией и Китаем.

18 октября истёк срок действия так называемого оружейного эмбарго в отношении Ирана. Его прекращение регламентирует заключённый 14 июля 2015 года шестью странами (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия) Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), направленный на снятие санкций с Тегерана в обмен на отказ исламской республики от разработки ядерного оружия.

Положения ядерной сделки были поддержаны резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, принятой 20 июля 2015 года. Она предусматривает поэтапную ликвидацию ограничительных мер в отношении Ирана, причём выход Соединённых Штатов из СВПД не оказывает влияния на этот процесс.

«Трамп не доволен ни одним соглашением»

Рестрикции на иранский экспорт и импорт оружия зафиксированы в резолюциях 1747 (2007) и 1929 (2010) Совбеза ООН. Исламской республике было запрещено покупать тяжёлые наступательные вооружения и боевую технику, за исключением средств ПВО. Также Тегеран лишался права экспортировать собственную военную продукцию.

Как ранее напомнили в МИД РФ, санкции в отношении Тегерана не предполагали тотального запрета на продажу или передачу оружия. Иран мог приобретать вооружения, получив согласие Совбеза ООН.

«Термин «оружейное эмбарго» не использовался в резолюции СБ ООН 2231. На определённый период был введён разрешительный порядок соответствующих поставок… Цель изолировать Иран, оказать на него давление, лишить законных прав на развитие ядерной энергии в мирных целях и на самооборону никогда не ставилась», — пояснили в МИД РФ.

Сейчас все контракты по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) Тегеран может заключать самостоятельно. Эмбарго распространяется только на образцы ракетной техники. Срок его действия истекает в 2023 году.

Ядерный реактор на АЭС в Бушере

AFP

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Оружейное эмбарго было введено по причине отказа исламской республики выполнять свои обязательства перед МАГАТЭ — международным агентством, занимающимся мониторингом объектов атомной промышленности.

Как отмечают эксперты, заключение СВПД позволило снять массу противоречий между Тегераном и ведущими мировыми державами, возникших из-за ракетно-ядерной программы республики.

По данным ООН, до разрыва сделки со стороны США Иран стабильно выполнял свои обязательства по сокращению запасов низкообогащённого урана. В частности, специалисты исламской республики сократили количество центрифуг на объектах Фордо и Натанс, а также демонтировали ядро атомного реактора в Араке, где потенциально мог производиться предназначенный для военных целей плутоний.

Однако после выхода США из СВПД и витка одностороннего санкционного давления Вашингтона Тегеран отказался выполнять ряд положений, включая ограничения на обогащение урана.

Напомним, что Соединённые Штаты вышли из ядерной сделки в мае 2018 года под предлогом якобы имеющихся фактов её нарушения со стороны Тегерана. Выход из СВПД позволил Вашингтону восстановить отменённые им ранее антииранские санкции.

Более того, глава Белого дома Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум, настаивая на том, что исламская республика не должна угрожать «свободе судоходства» в Персидском заливе и Красном море, и требуя прекращения поддержки «террористов», организации кибератак на США и их союзников, а также разработки баллистических ракет.

По словам экспертов, претензии Трампа носили надуманный характер и были продиктованы стремлением пересмотреть внешнюю политику его предшественника Барака Обамы, который считал заключение СВПД одним из своих главных достижений.

«Трамп не доволен ни одним соглашением, которое подписал Обама, хотя США потратили колоссальное количество времени и усилий на заключение сделки с Ираном. Трамп утверждает, что Тегеран остаётся в выигрыше от этого договора, потому что он недостаточно жёсткий», — отметил в беседе с RT научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ и директор программы ПИР-Центра Вадим Козюлин.

В Вашингтоне не скрывали негативного отношения к истечению срока действия оружейного эмбарго, которое, с точки зрения США, должно носить бессрочный характер. Несколько раз Соединённые Штаты вносили в Совбез ООН резолюцию о продлении военно-технических рестрикций в отношении Ирана, но каждый раз документ не набирал необходимого количества голосов.

21 сентября Трамп в одностороннем порядке восстановил все ограничения иранского оружейного экспорта и импорта и пригрозил ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, которые нарушат нормы, действовавшие до заключения СВПД. Также глава Белого дома расширил рестрикции в отношении Минобороны исламской республики и ряда иранских компаний.

«Это не в интересах Вашингтона»

Трамп обосновывает свои действия военными угрозами, которые исходят от Ирана, и гонкой вооружений на Ближнем Востоке. В МИД РФ называют подобные утверждения «бездоказательными» и регулярно напоминают Вашингтону о многомиллиардных поставках американского оружия странам региона.

В беседе с RT директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что Соединённые Штаты опасаются усиления Ирана как одного из антиамериканских полюсов силы на Ближнем Востоке. Кроме того, Вашингтон рассчитывает воспрепятствовать оживлению военно-технического сотрудничества между Москвой и Тегераном.

«Несмотря на санкции, Иран смог создать достаточно сильную по меркам региона армию, обладающую широкой номенклатурой собственных вооружений. Конечно, у Ирана есть далеко не всё, но Россия может помочь новыми технологиями и более современным вооружением. А это не в интересах Вашингтона, который стремится к тому, чтобы иметь гипотетическую возможность реализовать против Ирана сценарий своеобразного блицкрига», — пояснил Михайлов.

Запуск баллистической ракеты Ирана

© Mahmood Hosseini

Эксперт напомнил, что до введения международных санкций Россия выступала одним из основных иностранных поставщиков вооружений в Иран.

Активизация военно-технического сотрудничества между Москвой и Тегераном началась только в конце 1980-х годов. В ноябре 1989 года РФ и Иран заключили контракт на поставку 24 истребителей МиГ-29, 12 Су-24МК, двух зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-200ВЭ и «Вега-Э» на сумму $1,3 млрд.

В мае 1990 года два государства подписали соглашение на продажу дизель-электрических подводных лодок проекта 877 ЭКМ. В ноябре 1991 года Тегеран договорился с Москвой о передаче лицензии на производство 1 тыс. танков Т-72С и 1,5 тыс. боевых машин пехоты БМП-2, а также боеприпасов к ним на общую сумму $2,2 млрд.

Динамичное развитие двустороннего сотрудничества по линии ВТС вызывало раздражение за океаном. В итоге Вашингтону удалось уговорить Москву не заключать новых контрактов с исламской республикой, что вылилось в подписание в июне 1995 года протокола Гора — Черномырдина. В рамках этого документа Россия обязалась завершить выполнение всех заключённых ранее с Ираном соглашений по поставкам вооружений до 31 декабря 1999 года и не подписывать новых.

Эксперты убеждены, что в перспективе Тегеран будет готов приобрести широкий спектр отечественной военной техники. Ещё в 2016 году, по информации российских СМИ, Иран выразил желание приобрести у России военную продукцию на сумму не менее $8 млрд.

В этот список вошли многофункциональные истребители Су-30СМ, учебно-боевые самолёты Як-130, вертолёты Ми-8/17, береговыe мобильныe ракетныe комплексы «Бастион», танки Т-90, комплексы С-400 и фрегаты.

«Иран хотел бы вооружиться прежде всего для защиты собственной территории. Я думаю, что Россия готова поставлять Ирану оборонительные комплексы. Утверждения США о том, что после снятия эмбарго Тегеран непременно будет проводить агрессивную наступательную политику, далеки от реальности», — говорит Козюлин.

Санкционное давление со стороны США лишь служит стимулом для грядущего развития военно-технического сотрудничества Тегерана с зарубежными государствами, считает Александр Михайлов.

Помимо РФ, как прогнозирует эксперт, ещё одним импортёром вооружений в Иран станет Китай.

«США сами развязали Тегерану руки, выйдя из ядерного соглашения, которое было гарантом мирного разрешения противоречий. Сейчас Иран вынужден вооружаться для защиты военных и гражданских объектов. И на этом пути он будет пользоваться возможностями, которые ему предоставят главным образом Россия и Китай», — отметил Михайлов.