«Не в интересах Европы»: в бундестаге выступили против антироссийских санкций из-за Навального

Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным станет для Европы «огнём по своим». Он добавил, что немецкая сторона должна всецело поддержать Россию в расследовании произошедшего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва не понимает нежелание Германии взаимодействовать по ситуации с Навальным и напомнил, что Россия была и остаётся открытой для сотрудничества.

Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным фактически станет для Европы «огнём по своим».

Эрнст в интервью РИА Новости рассказал об исследовании Кильского института мировой экономики и Университета Линнань (Lingnan) в Гонконге, в котором оценивается санкционная политика Евросоюза против Москвы. Согласно результатам исследования, отмечает Эрнст, Россия из-за ограничительных мер понесла 56% торговых потерь, остальной же ущерб понесли страны Евросоюза.

«Так что санкции вредят нам самим, Европе, почти так же сильно, как и России. Этот эффект авторы исследования описали термином friendly fire («дружественный огонь»). Это не в интересах Германии и Европы. Вот почему я считаю, что, несмотря на острую проблему с Навальным, которую необходимо решать в любом случае, никакие новые санкции против России в повестку дня входить не должны», — пояснил Эрнст.

Он добавил, что немецкая сторона должна всецело поддержать Россию в расследовании произошедшего.

«Со стороны Германии должно быть сделано все, чтобы поддержать это расследование, которое должны провести русские. На мой взгляд, к этому расследованию относится и опрос Навального», — сказал он.

По мнению Эрнста, результаты исследований, проведённых немецкой лабораторией, должны быть представлены российской стороне. По его словам, Берлин не имеет права требовать от Москвы каких-либо объяснений и в то же время скрывать свои сведения по этому вопросу.

Ранее Клаус Эрнст в беседе с RT Deutsch отметил, что в деле Алексея Навального представлено слишком мало доказательств, чтобы сделать какие-либо выводы о произошедшем.

Тем временем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о намерении находящегося на лечении в берлинской клинике Навального вернуться на родину и напомнил, что любой российский гражданин имеет право возвращаться на территорию страны.

«Как и любой гражданин Российской Федерации, он волен уезжать из России и возвращаться в Россию», — подчеркнул Песков.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на «неназванного высокопоставленного представителя органов безопасности Германии» сообщила, что Алексей Навальный не планирует эмигрировать в ФРГ и хочет вернуться в Россию.

Песков также прокомментировал данные об улучшении состояния блогера, отметив, что если российский гражданин поправится, «все этому будут рады».

«Здесь речь идет о человеческой жизни, которая была спасена омскими врачами. Если какие-то негативные последствия будут ликвидированы, уже с точки зрения состояния здоровья будут поправлены берлинскими врачами, конечно, все будут только рады», — заявил Песков.

Представитель Кремля также указал, что Москва не понимает нежелание Германии взаимодействовать по ситуации с Навальным и напомнил, что Россия была и остаётся открытой для сотрудничества.

«Мы в данном случае просто констатируем своё глубокое непонимание происходящего и подтверждаем свою готовность и наше намерение выяснить, что же произошло», — добавил он.

Тем временем сам Навальный опубликовал в соцсетях первое фото после выхода из комы и рассказал о своём состоянии.