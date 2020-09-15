|
«Не в интересах Европы»: в бундестаге выступили против антироссийских санкций из-за Навального
15 сентября 2020, 20:30 • 109 • В мире
Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным станет для Европы «огнём по своим». Он добавил, что немецкая сторона должна всецело поддержать Россию в расследовании произошедшего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва не понимает нежелание Германии взаимодействовать по ситуации с Навальным и напомнил, что Россия была и остаётся открытой для сотрудничества.
Reuters © Christian Mang
Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным фактически станет для Европы «огнём по своим».
Эрнст в интервью РИА Новости рассказал об исследовании Кильского института мировой экономики и Университета Линнань (Lingnan) в Гонконге, в котором оценивается санкционная политика Евросоюза против Москвы. Согласно результатам исследования, отмечает Эрнст, Россия из-за ограничительных мер понесла 56% торговых потерь, остальной же ущерб понесли страны Евросоюза.
«Так что санкции вредят нам самим, Европе, почти так же сильно, как и России. Этот эффект авторы исследования описали термином friendly fire («дружественный огонь»). Это не в интересах Германии и Европы. Вот почему я считаю, что, несмотря на острую проблему с Навальным, которую необходимо решать в любом случае, никакие новые санкции против России в повестку дня входить не должны», — пояснил Эрнст.
Он добавил, что немецкая сторона должна всецело поддержать Россию в расследовании произошедшего.
«Со стороны Германии должно быть сделано все, чтобы поддержать это расследование, которое должны провести русские. На мой взгляд, к этому расследованию относится и опрос Навального», — сказал он.
По мнению Эрнста, результаты исследований, проведённых немецкой лабораторией, должны быть представлены российской стороне. По его словам, Берлин не имеет права требовать от Москвы каких-либо объяснений и в то же время скрывать свои сведения по этому вопросу.
Ранее Клаус Эрнст в беседе с RT Deutsch отметил, что в деле Алексея Навального представлено слишком мало доказательств, чтобы сделать какие-либо выводы о произошедшем.
Тем временем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о намерении находящегося на лечении в берлинской клинике Навального вернуться на родину и напомнил, что любой российский гражданин имеет право возвращаться на территорию страны.
«Как и любой гражданин Российской Федерации, он волен уезжать из России и возвращаться в Россию», — подчеркнул Песков.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на «неназванного высокопоставленного представителя органов безопасности Германии» сообщила, что Алексей Навальный не планирует эмигрировать в ФРГ и хочет вернуться в Россию.
Песков также прокомментировал данные об улучшении состояния блогера, отметив, что если российский гражданин поправится, «все этому будут рады».
Представитель Кремля также указал, что Москва не понимает нежелание Германии взаимодействовать по ситуации с Навальным и напомнил, что Россия была и остаётся открытой для сотрудничества.
«Мы в данном случае просто констатируем своё глубокое непонимание происходящего и подтверждаем свою готовность и наше намерение выяснить, что же произошло», — добавил он.
Тем временем сам Навальный опубликовал в соцсетях первое фото после выхода из комы и рассказал о своём состоянии.
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 сентября 2020, 02:55
|
12 сентября 2020, 07:20
|
11 сентября 2020, 22:10
|
14 сентября 2020, 17:05
|
10 сентября 2020, 05:50
|
11 сентября 2020, 20:20
|
09 сентября 2020, 22:30