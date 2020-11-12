Не в дверь, так в окно: Анкара снова напрашивается к русским миротворцам в Карабах

Министр обороны Турции Хулуси Акар снова заявил о намерении турецких военных принять участие наряду с российскими военнослужащими в миротворческой миссии в Карабахе.

Стоит отметить, что такое заявление прозвучало на фоне уже ранее сделанных опровержений участия Анкары в этой миссии.

Ранее в России рассказали, как будет сохраняться перемирие в Нагорном Карабахе. В МИД РФ отметили, что Турцию привлекут к этому процессу, но прямого отношения к миротворческой операции она иметь не будет.

Об этом во вторник сообщил источник в Министерстве иностранных дел России. По его словам, в Азербайджане будет создан совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня (на территории, которая не примыкает к Карабаху), откуда военные будут следить за соблюдением перемирия.

Роль Турции ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции, пояснил источник агентству ТАСС.

Миротворцы будут сосредоточены вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора.