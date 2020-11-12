|
Не в дверь, так в окно: Анкара снова напрашивается к русским миротворцам в Карабах
12 ноября 2020, 15:45 • 138 • Политика
Анкара снова напрашивается к русским миротворцам в Карабах, несмотря на то что напрямую никакого отношения к этой миссии не имеет. Как говорится, ты их в дверь, а они - в окно.
Министр обороны Турции Хулуси Акар снова заявил о намерении турецких военных принять участие наряду с российскими военнослужащими в миротворческой миссии в Карабахе.
Стоит отметить, что такое заявление прозвучало на фоне уже ранее сделанных опровержений участия Анкары в этой миссии.
Ранее в России рассказали, как будет сохраняться перемирие в Нагорном Карабахе. В МИД РФ отметили, что Турцию привлекут к этому процессу, но прямого отношения к миротворческой операции она иметь не будет.
Об этом во вторник сообщил источник в Министерстве иностранных дел России. По его словам, в Азербайджане будет создан совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня (на территории, которая не примыкает к Карабаху), откуда военные будут следить за соблюдением перемирия.
Роль Турции ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции, пояснил источник агентству ТАСС.
Миротворцы будут сосредоточены вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора.
138
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 ноября 2020, 23:10
|
09 ноября 2020, 02:30
|
06 ноября 2020, 00:15
|
12 ноября 2020, 04:45
|
05 ноября 2020, 18:35
|
09 ноября 2020, 04:20
|
11 ноября 2020, 23:15