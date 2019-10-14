Не в бомбе дело • 116 • Аналитика На минувшей неделе Вашингтон и Эр-Рияд вновь обвинили Тегеран в «агрессивном поведении» в районе Персидского залива, где сохраняется напряжённость. Как сообщил телеканал «Аль-Джазира», об этом было заявлено в ходе встречи замминистра обороны Саудовской Аравии принца Халида бин Салмана с госсекретарём США Майком Помпео и министром обороны этой страны Марком Эспером. Напомним, что поводами для очередного обострения вокруг Ирана стали случившийся ещё летом обстрел ракетами танкеров в Оманском заливе, а также сентябрьская трагедия – атака дронов, начинённых взрывчаткой, на два НПЗ Саудовской Аравии. Почему в обоих случаях США и их союзники без суда и следствия поспешили возложить вину на Иран? Об этом корреспондент «Нашей Версии» беседует с политологами Неманей СТАРОВИЧЕМ и Предрагом РАИЧЕМ. –Зачем мог бы понадобиться Ирану инцидент, например, с танкерами? Неманя Старович: Он ему абсолютно не нужен. И доказательств, что это сделал Иран, нет. Торпеды были пущены с противоположного иранскому берега. Как невыгодно было и нарушать ядерный договор, в чём США также обвиняют Тегеран и чему тоже, кстати, твёрдых подтверждений нет. Как бездоказательны обвинения и в атаке дронов, за которую ответственность на себя взял Йемен. Нетаньяху в обнимку с Байденом Предраг Раич: Вина Ирана в том, что он сильный независимый игрок не только региональной, но и мировой политики. 80 млн населения, мощный ресурсный и научно-промышленный потенциал. Эта страна – наследница тысячелетней цивилизации и гигантской империи, карта которой с детства в мозгу у каждого иранца. Плюс единственная, если не считать Ватикана, теократия в мире. Построение всемирного исламского халифата – официальная государственная, а не только религиозная доктрина. Тегеран объединяет вокруг неё всех мусульман-шиитов. При этом обладает влиянием и в суннитском лагере. В частности, активно спонсирует движение ХАМАС, контролирующее Газу. 10% населения страны – курды. Азербайджанцев здесь больше, чем в Азербайджане. Ну и в числе причин – контролируемый Ираном Ормузский пролив, через который проходит больше трети продаваемой в мире нефти. – То есть и без ядерной угрозы Иран в покое не оставили бы. Н.С.: Что и происходило. Но имело обратный эффект. Сами того не желая, США как никто другой помогли Ирану распространить своё влияние. Война с Ираком, которому Саудовская Аравия и другие страны региона по просьбе заокеанских друзей выделили миллиарды долларов, границы не изменила. Только укрепила боевой дух иранцев. Появились герои-мученики. Как 13-летний парнишка, бросившийся под иракский танк, обвязавшись взрывчаткой. Вспыхнула война в Боснии – и туда мгновенно хлынули добровольцы, оружие, деньги. Боснию даже называли 12-й провинцией Ирана. Резко возросло влияние Ирана в Афганистане и Ираке после оккупации их американцами. А конфликт в Сирии позволил укрепиться не только в этой стране, но и в Ливане, осуществив давнюю мечту выйти к Средиземноморью. Секретные операции против Ирана возглавил суперагент ЦРУ Майк д'Андреа по кличке Аятолла. Он руководил убийством бен Ладена, отлично знает регион и даже принял ислам П.Р.: Пожалуй, единственным успехом американской дипломатии можно считать подписание договора по ограничению обогащения урана. В Тегеран прибыло столько бизнесменов, желающих сотрудничать с ним, что их негде было селить. Соглашение повысило популярность реформистов в иранской элите. Они выиграли президентские выборы с разрывом в 20%. И завоевали большинство во всех муниципалитетах, кроме религиозной столицы Кум. В Тегеране они получили 100% мест. По теме 1430 Трамп заявил о желании США избежать конфликта с Ираном Американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят избежать вооруженного конфликта с Ираном. Однако, по его словам, Вашингтон подозревает, что именно Тегеран стоит за атаками на саудовские нефтяные объекты. – Почему же Вашингтон отыграл назад? Н.С.: Это вызвало сильную нервозность у израильтян и саудитов. Как показывают телеграммы, преданные гласности Викиликс, в Иерусалиме даже решили прекратить взаимодействие с американцами до выборов нового президента. Благо и Клинтон, и Трамп были произраильскими. После признания американцами Иерусалима столицей Израиля, а Голанских высот его территорией выход из договора с Ираном был предрешён. При Обаме же впервые за десятки лет США решились проводить собственную, отличную от израильской, политику в регионе. Не наложили вето в ООН на резолюцию, осуждающую создание новых еврейских поселений. И в союзе с другими государствами подписали иранское соглашение. П.Р.: Но рассчитывать на повторение «прецедента Обамы» не приходится. На рабочем столе израильского премьера Нетаньяху рядом с фото Трампа стоит фото, где он стоит в обнимку с главным кандидатом демократов на следующих президентских выборах Байденом. Который утверждал, что нельзя быть настоящим католиком, не будучи сионистом, а на фото с объятиями написал: люблю тебя, Биби, хотя ты всё и делаешь неправильно. Кому шепнут имя нового великого аятоллы? – Что же дальше? Война? П.Р.: На неё не решатся. Цена высока. Нет союзников. Они не торопятся даже выходить из договора. Режим хотят поменять изнутри. Санкции будут оставаться жёсткими, им подвергают и всех, кто торгует с Ираном. Даже Китай серьёзно озабочен. Это должно вызвать ухудшение жизни и недовольство населения. Постоянная рабочая группа создана в Госдепартаменте. Секретные операции возглавил суперагент ЦРУ Майк Д'Андреа по кличке Аятолла. Он руководил убийством бен Ладена, отлично знает регион и даже принял ислам. Н.С.: И реформисты и консерваторы в Иране не имеют разногласий по целям исламской революции. Но у престарелого духовного лидера Хаменеи рак и диабет. Процедуры назначения преемника нет. Имя самого Хаменеи якобы шепнул на ухо ближайшему помощнику Рафсанджани умирающий лидер революции Хомейни. Все ли согласятся с шепотком на этот раз? Может быть использовано и недовольство армии. Стражи иранской революции контролируют 40% экономики страны. Гораздо более многочисленные военные находятся в тени гвардии. В ресурсах для давления на военно-религиозный режим недостатка не будет. – Почему большой ядерный потенциал куда менее стабильной исламистской страны – Пакистана не вызывает никаких опасений, а попытки разработки оружия – столь болезненную реакцию? П.Р.: Он не угрожает безопасности Израиля. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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