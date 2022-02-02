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«Не увидели учёта наших ключевых требований»: Путин заявил, что США проигнорировали основные вопросы РФ по безопасности

02 февраля 2022, 02:45  •  110 • В мире
США и другие страны НАТО проигнорировали ключевые российские озабоченности в сфере безопасности, заявил Владимир Путин, комментируя полученные ответы на предложения Москвы. По словам президента, аргументы стран Запада о возможности государств свободно выбирать способы обеспечения своей защиты не учитывают вторую часть формулы неделимости безопасности, согласно которой недопустимо укреплять оборону за счёт других.
 
globallookpress.com © Bai Xueqi/XinHua
 

Соединённые Штаты и другие страны Североатлантического альянса проигнорировали основные озабоченности Москвы, изложенные в предложениях о предоставлении России юридических гарантий безопасности. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.

«Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы, но уже сейчас понятно... что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учёта трёх наших ключевых требований», — сказал Путин.

Президент уточнил, что речь идёт о недопущении расширения НАТО, отказе от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также о возврате военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

Как напомнил глава государства, после распада СССР на Западе обещали не продвигать инфраструктуру альянса на восток «ни на один дюйм». Однако сейчас в состав блока входят государства Прибалтики, Польша, Румыния.

«Сказали одно — сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, просто обманули. Потом США вышли из Договора по противоракетной обороне... И теперь пусковые установки ПРО находятся в Румынии и скоро будут в Польше. А там стоят установки Mk 41, на которые можно устанавливать «Томагавки» — это уже не противоракеты, а ударные системы, которые будут покрывать нашу территорию на тысячи километров. Разве это не угроза для нас?» — сказал президент.

Он напомнил, что, игнорируя российские озабоченности, США и НАТО ссылаются на право государств самостоятельно определять способы обеспечения своей обороны. Однако при этом опускается вторая часть формулы неделимости безопасности — недопустимость её укрепления за счёт других, подчеркнул Путин.

Рассуждая о перспективах вступления Украины в НАТО, президент высказался о планах Киева, обозначенных в доктринальных документах — намерении «вернуть» Крым, в том числе военным путём.

«Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО. Напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же как в Польше и в Румынии (кто помешает?) — и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория, вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина — страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — заключил президент.

Напомним, Владимир Путин в ходе состоявшихся 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом высказался о необходимости получения юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.

15 декабря российская сторона направила западным партнёрам проекты соглашений с Соединёнными Штатами и НАТО по вопросам безопасности. Российский МИД обнародовал оба документа 17 декабря. В период с 10 по 13 января 2022 года состоялись переговоры российских делегаций с представителями США, НАТО и ОБСЕ.

26 января Москва получила письменные ответы от Вашингтона и Североатлантического альянса на предложения по гарантиям безопасности.

Однако глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что поступившие ответы свидетельствуют о «существенных расхождениях в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности».

Развёрнутый комментарий на эту тему был 28 января направлен министрам иностранных дел США, Канады и ряда европейских стран. 1 февраля был обнародован его текст.

Переговоры Путина и Орбана

Прошедшие в Москве переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана продлились почти пять часов. По словам российского президента, стороны за это время обсудили «практически все» вопросы отношений. Во время открытой части переговоров Путин обратил внимание на сотрудничество России и Венгрии в энергетической сфере, упомянув о строительстве АЭС «Пакш».

«Энергетика в целом занимает большое место в нашем сотрудничестве. 55% потребляемой Венгрией нефти, 80% природного газа поступает из России, всё работает стабильно», — сказал Путин.

Говоря о поставках газа, российский президент напомнил о подписанных в прошлом году двух долгосрочных контрактах с Будапештом, которые действуют до 2036 года. Путин подчеркнул, что благодаря этим соглашениям Венгрия покупает российский существенно дешевле рыночной цены в Европе.

Венгерский премьер высоко оценил сотрудничество с Россией в энергетических вопросах, а также российскую поддержку в сфере борьбы с COVID-19. Наряду с этим Орбан высказался о ситуации с безопасностью в Европе.

«Мой сегодняшний визит — это отчасти ещё и миссия мира. И я хотел бы заверить в том, что ни один из руководителей Европейского союза, стран-членов, не хотел бы войны», — сказал Орбан. Он добавил, что ЕС выступает за «политические решения и взаимовыгодные соглашения».

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