|
Не увидел ничего "экстраординарного": Глава МИД Украины встал на защиту дискриминационного закона о языке
19 мая 2019, 02:24 • 70 • Политика
Глава МИД Украины Павел Климкин, который уходит в отставку 20 мая, встал на защиту дискриминационного закона о языке, заявив о том, что он якобы не увидел в документе ничего "экстраординарного".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что дискриминационный закон о тотальном использовании украинского языка якобы "выглядит вполне стандартно". Об этом политик написал в Facebook.
Речь идет о документе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому использование украинского языка будет навязано почти во всех сферах деятельности. Проблемы могут возникнуть у национальных меньшинств.
15 мая закон подписал действующий глава государства Петр Порошенко.
Как утверждает Климкин, подобные законы якобы существуют "во многих демократических государствах", а никаких проблем с русским языком не будет.
"С точки зрения международной практики не произошло абсолютно ничего экстраординарного. Украинский язык не получил никаких особых прав и привилегий, которые могли бы вызвать хоть малейшие подозрения относительно недемократичности или шовинизма", - заявил он, обвинив Кремль в "махинациях".
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин пообещал передать свое заявление об отставке Владимиру Зеленскому сразу после проведения церемонии инаугурации нового президента страны 20 мая.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 мая 2019, 17:54
|
15 мая 2019, 13:39
|
15 мая 2019, 23:24
|
12 мая 2019, 07:39
|
15 мая 2019, 18:39
|
17 мая 2019, 01:39
|
17 мая 2019, 11:09