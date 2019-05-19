Не увидел ничего "экстраординарного": Глава МИД Украины встал на защиту дискриминационного закона о языке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что дискриминационный закон о тотальном использовании украинского языка якобы "выглядит вполне стандартно". Об этом политик написал в Facebook.

Речь идет о документе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому использование украинского языка будет навязано почти во всех сферах деятельности. Проблемы могут возникнуть у национальных меньшинств.

15 мая закон подписал действующий глава государства Петр Порошенко.

Как утверждает Климкин, подобные законы якобы существуют "во многих демократических государствах", а никаких проблем с русским языком не будет.

"С точки зрения международной практики не произошло абсолютно ничего экстраординарного. Украинский язык не получил никаких особых прав и привилегий, которые могли бы вызвать хоть малейшие подозрения относительно недемократичности или шовинизма", - заявил он, обвинив Кремль в "махинациях".

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин пообещал передать свое заявление об отставке Владимиру Зеленскому сразу после проведения церемонии инаугурации нового президента страны 20 мая.