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Не увидел ничего "экстраординарного": Глава МИД Украины встал на защиту дискриминационного закона о языке

19 мая 2019, 02:24  •  70 • Политика
Глава МИД Украины Павел Климкин, который уходит в отставку 20 мая, встал на защиту дискриминационного закона о языке, заявив о том, что он якобы не увидел в документе ничего "экстраординарного".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что дискриминационный закон о тотальном использовании украинского языка якобы "выглядит вполне стандартно". Об этом политик написал в Facebook.
Речь идет о документе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому использование украинского языка будет навязано почти во всех сферах деятельности. Проблемы могут возникнуть у национальных меньшинств.
15 мая закон подписал действующий глава государства Петр Порошенко.
Как утверждает Климкин, подобные законы якобы существуют "во многих демократических государствах", а никаких проблем с русским языком не будет.
"С точки зрения международной практики не произошло абсолютно ничего экстраординарного. Украинский язык не получил никаких особых прав и привилегий, которые могли бы вызвать хоть малейшие подозрения относительно недемократичности или шовинизма", - заявил он, обвинив Кремль в "махинациях".
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин пообещал передать свое заявление об отставке Владимиру Зеленскому сразу после проведения церемонии инаугурации нового президента страны 20 мая.

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