«Не утруждая себя приведением доказательств»: в Брюсселе обвинили Россию в помощи проникающим в ЕС нелегальным мигрантам

Институт исследований в сфере безопасности ЕС (EUISS) подготовил доклад о миграционном кризисе в Евросоюзе. По мнению автора документа, «хаос и беспорядок» в странах объединения начался, в частности, из-за действий России, которая якобы помогала нелегалам попасть в ЕС, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. Более того, в докладе утверждается, что Москва и террористическая группировка «Исламское государство»* преследуют «схожие цели». Источник RT в МИД России подчеркнул, что документ свидетельствует о деградации аналитического центра.

Институт исследований в сфере безопасности ЕС (EUISS), финансируемый Брюсселем, опубликовал доклад о пограничных проблемах объединения.

Евросоюз столкнулся с миграционным кризисом в 2014 году. По мнению автора документа Родерика Паркеса, причина хаоса — в соседях ЕС: России, странах Ближнего Востока и Северной Африки.

«Возможно, непосредственной угрозы вторжения в ЕС и нет, но на его границах от Калининграда до эксклавов в Северной Африке зреет хаос», — отмечается в докладе, с которым ознакомился RT.

Сотрудник аналитического центра ЕС заявил, что Москва, «предположительно», помогала нелегальным мигрантам попасть в Евросоюз, чтобы дестабилизировать регион. Как полагает автор документа, Федеральная служба безопасности РФ якобы вступила в сговор с преступниками. Подчеркнём, что доказательств этим обвинениям в докладе не приводится.

«Участники гибридной войны объединяются с негосударственными субъектами, чтобы заставить гражданское население сомневаться, кто их враг, а также продвигать собственные стратегические интересы. В 2016 году ФСБ (предположительно) именно это и сделала, когда вступила в сговор с преступниками, чтобы помочь нелегальным мигрантам пересечь восточную границу ЕС и тем самым дестабилизировать ситуацию в регионе», — сообщается в докладе EUISS.

Далее Паркес напоминает, что «схожую цель» преследовала террористическая организация «Исламское государство»*, когда заявляла, что их боевики попадают в Европу вместе с потоками мигрантов. Стоит добавить, что Институт исследований в сфере безопасности ЕС уже не в первый раз указывает в одном ряду Россию и ИГ.

Здание Министерства иностранных дел в Москве

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Источник RT в МИД России, комментируя доклад, заявил, что деградация аналитического центра не может не вызывать сожаления.

«Аффилированный с евроструктурами парижский институт, несмотря на заявленную в его мандате претензию на «интеллектуальную самостоятельность» (intellectual independence), увы, продолжает демонстрировать весь набор симптомов патологической зависимости от превалирующей на Западе политической конъюнктуры», — заявил RT источник в МИД.

В ведомстве отметили, что в институте не смогли избежать использования «пропагандистских штампов».

«Даже сугубо технический анализ перспектив консолидации потенциала ЕС в сферах кризисного регулирования, охраны границ и правоохранительной деятельности в институте не смогли не сопроводить вкраплением пропагандистских штампов, например о «хаосе и беспорядке, проникающем из России», в том числе почему-то из «Калининградского анклава», «советских оккупантах» в странах Центральной и Восточной Европы или о некоей линии России на «подрыв доверия к администрации ЕС». С удивительной лёгкостью и, разумеется, не утруждая себя приведением каких-либо доказательств (их попросту не существует), авторы записывают Россию в один ряд с головорезами из ИГИЛ как пособника нелегальной миграции в страны ЕС», — добавил источник в МИД.

Из категории хайли лайкли

Проблема миграции для Европы становится всё более болезненной, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Есть вещи, которые можно обсуждать всерьёз, а есть те, которые могли родиться в больной голове с нездоровыми фантазиями. В данном случае мы имеем дело с таким эпизодом. В ЕС всё меньше проявляются способности хоть и к поверхностному, но вдумчивому анализу происходящих событий... И проблема миграции для Европы становится всё более болезненной», — сказал Новиков в беседе с RT.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, в свою очередь, выразил мнение, что в ЕС продолжают выдвигать ложные обвинения в адрес России с целью информационного воздействия.

«Очередная фейковая новость из категории хайли лайкли. Чтобы получить новый инфоповод, надо что-то предложить против России. А что если переложить на её плечи вину за проблемы, которые испытывает европейский обыватель? Видимо, решили сразу двух зайцев убить», — пояснил он в беседе с RT.

Кошкин отметил, что Москва старается выстраивать партнёрские отношения с ЕС, в том числе и по вопросам охраны границ.

Как неоднократно подчёркивали российские власти, Москва ведёт борьбу с нелегальной миграцией. Глава Погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов ранее указывал, что ведомству удаётся предотвращать проникновение нелегалов в ЕС.

«Мигранты из дальнего зарубежья пытаются воспользоваться Россией как транзитной страной для того, чтобы попасть в Западную и Северную Европу. Так, в 2018 году были задержаны свыше 2,5 тыс. мигрантов, преимущественно выходцев из Марокко, Нигерии, Бангладеш, Пакистана, Шри-Ланки, Вьетнама и Алжира», — сказал он.

Флаги ЕС

globallookpress.com

© Marcel Kusch/dpa

«Переводят стрелки»



В докладе EUISS также утверждается, что Россия и Запад утратили механизмы выработки доверия. По мнению автора, Москва восприняла «цветные революции» в Восточной Европе и Северной Африке как свидетельство того, что Запад нарушает нормы международного права и распространяет нестабильность.

«У России и Запада не осталось стремления к сближению на почве общей модели управления, а кроме того, они отказались от механизмов выработки доверия, применявшихся во время холодной войны», — пишет Паркес.

Как подчёркивает автор доклада, Брюссель намерен оказывать воздействие на другие государства. При этом, по мнению Паркеса, это может привести к новым попыткам дестабилизировать ЕС, в частности со стороны России.

«Евросоюз повысит эффективность своих механизмов влияния на соседние страны, включив в бюджет ЕС расходы на цели развития и увеличив их, с тем чтобы охватить всю Африку в целом. Это лишь усугубит раскол между ЕС и Африканским союзом, между глобальным Севером и глобальным Югом. А на востоке запертые за пределами ЕС Украина, Молдавия и Грузия будут прикованы к его сфере влияния рыночными силами. Эти перемены станут стимулом для правительств африканских стран использовать в своих интересах идущие с юга на север миграционные потоки и подтолкнут Россию к дестабилизации ситуации в восточной «сфере влияния» ЕС с использованием преступных сетей», — убеждён автор.

Выводы Института исследований в сфере безопасности ЕС некорректны и необоснованны, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. С их помощью экспертное сообщество ЕС «переводит стрелки» на других игроков, в том числе на Россию, вместо того чтобы самостоятельно решать свои внутренние проблемы.

«Евросоюз штурмуют беженцы, а в Брюсселе так и не выработали общую политику в отношении мигрантов. Делаются попытки, но до сих пор неясно, кто несёт за них ответственность, где они должны жить. Всё это привело к серьёзному кризису», — добавил он.

Суздальцев также отметил, что вместе с мигрантами в Европу пришёл терроризм, однако руководство ЕС не уделяет достаточно внимания этой проблеме.

«Отношение к терроризму — абсолютно детское. Совместно бороться с этой опасностью они не хотят, а поодиночке её не одолеть. В Европе упорно не делают выводов из собственных ошибок», — сказал он.

Стоит отметить, что терроризм и миграционная политика — главные причины недоверия европейцев институтам ЕС. Действиями властей в этой сфере недовольны 48% населения Евросоюза. Такие данные приводит Eurobarometer, который провёл соответствующий опрос в прошлом году.

В 2014—2015 годах Европа столкнулась с небывалым притоком нелегальных мигрантов из стран Африки и с Ближнего Востока. По данным Еврокомиссии, с 2015-го по июнь 2018-го в страны ЕС прибыли более 1,6 млн беженцев. Как подчёркивают специалисты, причиной миграционного кризиса стала «арабская весна», а также последствия этих событий — дестабилизация ситуации в Ливии и Сирии, становление группировки «Исламское государство».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.