«Не успели поджечь»: что американцы бросили в Сирии

Американцы оставили вышки связи и другие объекты инфраструктуры в рабочем состоянии на своей военной базе диспетчеров боевых самолетов (JTAC) в городе Манбидж на севере Сирии в 25 км от границы с Турцией. Покидавшие в спешке этот регион военные США забрали с собой только оружие и аппаратуру, сообщает телеканал «Звезда».

«Судя по всему, военнослужащие США успели вывезти только оружие, боеприпасы и эвакуировать технику. Они даже не успели поджечь базу. Зато они, кажется, прекрасно понимали, кто придет им на смену. Здесь везде послания для россиян, не всегда цензурные, однако есть и те, которые мы можем показать», — рассказали побывавшие на месте российские журналисты.

Например, на одной из стен нарисована национальная птица США — белоголовый орлан, изображение сопровождается надписью: «Америка наблюдает. Всегда наблюдает».

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным интересы Москвы и Дамаска в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии.

Он также добавил, что у турецких властей не будет поводов для беспокойства, если Манбидж будет под контролем сирийского правительства. На встрече, которая состоится в ближайший вторник, по словам Эрдогана, не будут присутствовать представители сирийского правительства.

Три дня назад сотрудники военной полиции Минобороны России впервые провели патрулирование в 80-тысячном Манбидже.

По словам офицера военной полиции Сафара Сафарова, российские военные принесли мир и порядок в регион.

«Ни турки, ни курды не хотят навредить нам, так что благодаря нашей работе бои останавливаются. Еще неделю назад мы не могли себе позволить заехать в Манбидж открыто, с демонстрацией флага», — приводит ФАН слова военного.

Он также добавил, что единственными, кто чинил препятствия работе военной полиции ВС РФ, были американские солдаты, чьи пути пересекались с зонами контроля российских войск.

Минобороны подчеркнуло, что военная полиция России патрулирует северо-западные рубежи Манбиджа. Взаимодействие с турками также организовано. Впрочем, спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сообщил о том, что Россия против длительного нахождения в Сирии турецких войск, передает НСН.

«Сейчас сложно сказать, будет ли расширен контроль Дамаска на севере Сирии. Курды согласились запустить сирийские войска на определенные территории, в том числе в Манбидж, и это стало основным итогом переговоров», — детализировал высокопоставленный сотрудник Кремля.

При этом стоит отметить, что демаркационную линию в сирийском Манбидже ранее патрулировали американские военные.

«Что касается демаркационной линии, мы продолжим там находиться. Мы надеемся, что вооруженные силы нашего союзника по НАТО Турции будут делать то же самое, чтобы по обе стороны была уверенность в деэскалации», — заявлял в прошлом году представитель Пентагона.

Позднее в сети появилось видео того, как колонна автомобилей Сирийской арабской армии пересеклась на трассе с американскими военными, отступающими из Манбиджа.

Три бронеавтомобиля США в раскраске песочного цвета с развевающимися звездно-полосатыми флагами проехали мимо сирийских военных, не сбавляя скорости. Сирийская колонна на грузовиках и пикапах проследовала в сторону Манбиджа, также размахивая флагами.

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Россия играет ведущую роль в судьбе Мабиджа, пояснил ведущий программы «Военное ревю» Михаил Тимошенко. Сирийским войскам уже нет смысла выходить из занятого города, однако обсуждать этот вопрос без участия России власти Турции и Сирии не станут, указал эксперт.

В начале октября нынешнего года Эрдоган сообщил, что начинает проведение операции на севере Сирии под названием «Источник мира». По его словам, эта операция не закончится, пока курдские бойцы не сложат оружие.

Вместе с тем он отметил, что если курды сами уйдут с этих территорий, то это будет самый быстрый вариант окончания атак на курдские формирования.

Большинство европейских стран и США выступили против проводимой Эрдоганом операции. Однако глава Турции на все возмущения представителей Европейского союза ответил угрозой, что может открыть границы для прохода сирийских беженцев в Европу.