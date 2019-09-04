«Не успели катапультироваться»: пилоты потерпевшего крушение на Ставрополье Су-25 погибли

Пилоты разбившегося в Ставропольском крае Су-25 погибли. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что лётчики не успели катапультироваться. Крушение произошло во вторник, 3 сентября. Самолёт выполнял тренировочный полёт без боекомплекта и упал в безлюдной местности.

Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25УБ погибли. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве рассказали, что лётчики не успели катапультироваться.

«Комиссией Министерства обороны Российской Федерации, работающей на месте падения самолёта Су-25УБ в Ставропольском крае, установлена гибель двух пилотов. Лётчики не успели катапультироваться», — говорится в заявлении.

Найденные на месте ЧП фрагменты парашюта относятся к самолёту, а не к лётчикам, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

На месте крушения также были обнаружены чёрные ящики — бортовой самописец и прибор регистрации параметров. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник экстренных служб. Отмечается, что оба прибора находятся в удовлетворительном состоянии.

«По предварительным данным, состояние бортового речевого самописца и прибора регистрации параметров полёта удовлетворительное», — сказал собеседник агентства.

ТАСС, ссылаясь на представителя военных кругов, сообщил о двух рассматриваемых следствием возможных причинах произошедшего — ошибка пилотов и техническая неисправность. При этом, по словам источника агентства в авиационных кругах, Су-25УБ был технически исправен, а погодные условия были хорошими.

Ранее ТАСС рассказал, что военная прокуратура Южного военного округа начала проверку после крушения самолёта.

«Военная прокуратура проводит проверку соблюдения правил полётов и подготовки к ним. Военные прокуроры выехали на место, других данных нет», — сказал ТАСС представитель прокуратуры.

«Упал в безлюдной местности»

Су-25УБ потерпел крушение во вторник, 3 сентября в Ставропольском крае — по данным РИА Новости авария произошла в 38 км от аэродрома Будённовска. В Минобороны сообщили, что самолёт выполнял тренировочный полёт без боекомплекта.

«Полёт выполнялся без боекомплекта. Самолёт упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», — говорится в заявлении ведомства.

Су-25 — это российский штурмовик, а УБ — его учебно-боевая двухместная версия. По данным источника ТАСС в силовых структурах Ставропольского края, лётчики отрабатывали мёртвую петлю и не смогли вывести самолёт из пикирования.

«Полёты выполнялись на отработку высшего пилотажа. При выполнении мёртвой петли лётчики не вывели самолёт из пикирования и столкнулись с землёй. Самолёт вошёл в землю на глубину до трёх метров», — сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, управлявшие Су-25УБ пилоты окончили Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков. Один из них выпустился в 2003 году, другой — в 2011, добавил источник агентства в военных кругах.

«Грач»

Схожая авария произошла в Ставропольском крае в конце февраля 2016 года. Тогда Су-25 368-го Штурмового авиаполка ВКС России под управлением майора Александра Курикалова потерпел крушение во время тренировочного полёта.

Пилот погиб во время катапультирования. Как и разбившийся 3 сентября штурмовик, самолёт Курикалова был без боекомплекта и упал в безлюдном районе.

Спустя месяц произошёл ещё один инцидент с самолётом этой модели. Су-25 18-го Штурмового авиаполка «Нормандия — Неман» ВКС России разбился во время посадки на аэродром Черниговка в Приморском крае. Самолёт разрушил гараж, сарай и погреб местного жителя, однако сам пилот спасся — он успел катапультироваться.

Штурмовик Су-25 был разработан силами ОКБ Сухого в 1970-е годы. Первый полёт он совершил в 1979 году, а год спустя уже получил боевое крещение во время Афганской войны. В разгар конфликта самолёт и был принят на вооружение СССР. Советские лётчики прозвали Су-25 «Грачом». Число боевых вылетов за время афганской кампании составляет порядка 60 тыс.

Штурмовики рассчитаны на относительно небольшую скорость, а потому зачастую становятся мишенью для ПВО противника. В связи с этим Су-25 обладает значительным запасом прочности — во время испытаний лётчики сажали машины с повреждениями крыла, топливных баков, шасси, планера и даже одного из двух двигателей. Впоследствии эти самолёты были на вооружении множества стран Африки, Латинской Америки, Восточной Европы и государств СНГ.

Всего было произведено около 1,3 тыс. Су-25. С 2000 года, согласно открытым источникам, произошло девять инцидентов с российскими штурмовиками, в результате которых погибли пять человек. Ещё 15 самолётов и 10 лётчиков — это потери во время боевых действий.